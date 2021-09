Enseignement supérieur : les universités se déclarent plutôt satisfaites de la réforme du décret Paysage

Le Conseil des recteurs francophones (CREF) réagit lundi plutôt positivement à la réforme du décret Paysage, même si cette dernière ne rencontre pas toutes ses demandes. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi dernier l’avant-projet visant à réviser ce décret qui régit l’enseignement supérieur.

Le CREF se félicite surtout "de l’évolution envisagée […] de nature à mieux structurer le parcours de l’étudiant et de l’étudiante, et à clarifier les conditions de financement", écrit lundi dans un communiqué cet organe réunissant tous les recteurs et rectrices des universités francophones de Belgique. Le conseil salue aussi les "moyens complémentaires dégagés au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur", ce qui permettra de mettre en place des "mesures de renforcement de l’aide à la réussite". Les universités se disent enfin prêtes à "mettre en œuvre cette réforme du décret Paysage dès la rentrée de septembre 2022".