Enseignement supérieur : les guindailles pourront-elles reprendre à la rentrée ? "On fera une analyse en août", annonce Valérie Glatigny

Dans l’enseignement supérieur, les sessions d’examen, en code orange, sont terminées et les résultats commencent à tomber. C’est la fin d’une année scolaire, encore une fois, marquée par la crise du coronavirus.

Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur et du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, était ce mercredi l’invitée de La Première, pour faire le point et donner de premières indications sur la rentrée prochaine.

"C’était vraiment une année difficile, c’était difficile d’avoir 20 ans en 2020-21, regrette-t-elle. C’est vraiment un exploit que les étudiants aient réussi à rester connectés sur leurs apprentissages. La session d’examens s’est bien passée. Il faudra évidemment bien analyser les résultats, ils sont en train d’arriver. Mais on sait qu’une année dans le supérieur, ce sont aussi les contacts sociaux, et ça n’a pas été pareil".

Une rentrée présentielle mais masquée

Les examens de passage d’août/septembre pourront se faire en présentiel, "avec une place sur deux occupée", précise-t-elle. Et, note d’espoir, "on s’oriente sur une rentrée en 100% présentiel". "Sauf si la situation sanitaire se dégrade car on sait qu’il y a un point d’attention par rapport au variant delta. Mais il y aura des masques et un point d’attention sur la ventilation".

Mais une année dans le supérieur, ce n’est pas que les cours, la dimension sociale – les guindailles notamment – est aussi très importante. A quoi les étudiants peuvent-ils s’attendre ? "C’est essentiel de pouvoir reprendre les contacts sociaux, les fêtes… On fera une analyse au mois d’août de la situation et on se calquera sur les mesures pour le monde de la nuit et l’HoReCa".

Budget dans le rouge

Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Frédéric Daerden, a indiqué lundi que l’évolution de la situation budgétaire de l’entité n’était pas soutenable, menaçant à terme son intégrité.

"Investir dans la formation, dans les cerveaux, c’est un investissement rentable, commence par répondre Valérie Glatigny. Mais il est clair qu’il faut faire des économies. Il faut se poser les bonnes questions : est-ce qu’on y gagnerait vraiment à faire disparaître la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Puisque c’est ça qui est en filigranes. Est-ce qu’on y gagnerait vraiment à avoir deux politiques d’enseignement, de sport différentes en Wallonie et à Bruxelles ?"

Les jeunes écoutés

Durant cette crise sanitaire, les jeunes ont de nombreuses fois affirmé ne pas être écoutés. Suite à cela, la ministre avait annoncé, notamment, la tenue d’Assises de la jeunesse. Un dispositif de caravane a commencé à sillonner la Wallonie et Bruxelles, et le fera jusqu’au 28 août, afin de récolter les paroles de la jeunesse.

"Les jeunes ont demandé à être écoutés. Les jeunes nous disaient : ‘On fait partie de la solution, il faut nous écouter’. Cela va permettre aux jeunes d’exprimer leurs sentiments et de les formuler en recommandations aux politiques, qui seront présentées dans une grande conférence interministérielle, avec les différents niveaux de pouvoir", détaille Valérie Glatigny.

Et le sport ?

Personne n’ignore que les Diables rouges performent à l’Euro de football en ce mois de juin. Mais au-delà du sport d’élite médiatisé, de nombreux petits clubs souffrent beaucoup de la crise sanitaire. "Il y a eu des sports très impactés au niveau de leurs finances. La majorité de nos Diables ont transité par un club amateur. Ils sont assez fragiles, dépendants des buvettes, par exemple. Et il y a des frais importants de loyers notamment. C’est le bon moment de réfléchir à ce modèle économique".