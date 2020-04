Enseignement supérieur : les étudiants connaissent ce lundi les modalités d'examens

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce lundi 27 avril 2020 marque le jour où les modalités relatives aux examens – adoptées dans le respect des dispositions de concertation interne à chaque établissement d’enseignement supérieur, universités et hautes écoles –, doivent être communiquées aux étudiants. Avec des précisions à apporter sur la matière qui fera l’objet de chaque évaluation, adaptée en fonction des cours qui auront pu être suivis en présentiel, à distance, ou les deux ; sur la nature générale de l’examen (oral, écrit, en présentiel, à distance, mixte, remise d’un travail, etc.) ; sur les caractéristiques de l’examen (à livre ouvert ou non, QCM ou questions ouvertes).

Des examens essentiellement à distance

A chaque institution de se positionner désormais pour chaque cours et chaque examen et de communiquer surtout envers ses étudiants. C’est le cas depuis ce midi du côté de l’UCLouvain et de Saint-Louis. La tendance – pour ne pas dire la "règle" – est de 99% d’examens de juin qui seront réalisés à distance, 1% en face-à-face, c’est le cas ainsi en dentisterie nécessitant l’accès à des infrastructures précises. Les maîtres-mots de la session de juin : éviter les déplacements en masse des étudiants entre lieux de vie et salles d’examens et contribuer ainsi au contrôle de la propagation du virus, évaluer de manière équitable, porter une attention particulière aux étudiants en difficulté, aider étudiants comme enseignants dans l’accès et l’utilisation des technologies nouvelles.

A l’UCLouvain, les évaluations seront diversifiées puisque les enseignants ont aussi opté pour des évaluations continues ou par travaux à remettre hors session (1/3 des cours ne feront ainsi pas l’objet d’un examen en tant que tel), des examens écrits (1/3 des cours), des examens oraux (1/4 des cours) et des travaux en session ou "take home exams", soit des travaux à rendre dans un court délai. Autre précision : les étudiants qui ne disposent pas personnellement d’ordinateurs pourront se rendre sur le site pour passer leurs examens dans des salles aménagées dans le respect des normes sanitaires. Rappelons que les étudiants ont 3 jours pour faire connaître à leurs académies ou hautes écoles les difficultés qu’ils pourraient rencontrer. Enfin, chaque étudiant aura l’occasion de se "familiariser", avant le blocus, avec les outils informatiques utilisés pour ses examens à distance.

A l’ULiège, on rappelle que l’on a déjà anticipé ce 27 avril pour informer les étudiants sur leurs examens, c’est fait depuis une bonne semaine. La session s’y fera en "100% en distanciel". On y apprend que les examens écrits à distance donc se feront via deux types de logiciels dont BlackBoard (qui permet notamment de réaliser des QCM sous différentes versions en même temps et avec un chrono un peu comme pour le passage du permis de conduire). Les étudiants y auront aussi accès à des locaux, du matériel et des équipes techniques si nécessaire.

Dispositions relativement identiques à l’UMons, avec des examens à distance, mêlant oral, écrit, QCM rapide et questions plus ouvertes avec réflexions pourquoi pas à livres ouverts, dans des examens globalement plus légers car moins longs mais pas question à Mons de parler d'"examens factices".

A Namur, la forme de l’examen dépendra du nombre d’étudiants inscrits dans le cours. En cas de petits groupes, le choix a été fait de privilégier les travaux à remettre, complétés éventuellement d’un examen oral. Pour les plus grands groupes, on misera sur des QCM ou des questions ouvertes de réflexions ou d’exercices, de quoi éviter la pure restitution qui ouvrirait la porte à une éventuelle tricherie. L’UNamur qui ouvre aussi l’accès à des locaux et du matériel informatique.

Et contre la tricherie ?

L’UCLouvain – comme l’IHECS – s’est dotée de logiciels (TestWe et Wiseflow), permettant la surveillance à distance pour certains examens via blocage d’accès à internet et aux fichiers de l’ordinateur ainsi que prise de photos aléatoires dans le respect du RGPD. Des photos qui seront détruites immédiatement après la correction de l’examen. Celles et ceux qui ne souhaitent pas la prise de photos dans leur environnement privé pourront présenter le même examen dans une salle aménagée et surveillée.

L’ULiège ne mettra pas en place de logiciel anti-triche mais fera signer à ses étudiants une charte d’engagements et de confiance "pour la symbolique", préférant miser sur l’honnêteté des candidats. Mesure identique du côté de l’ULB.

Et tous de promettre une évaluation équitable, tenant compte des circonstances exceptionnelles.