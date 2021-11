Enseignement supérieur: le resserrement du parcours de réussite des étudiants adopté en commission

A l'avenir, tout étudiant ne disposera ainsi plus que de deux ans maximum (trois en cas de réorientation) pour acquérir les 60 premiers crédits de son parcours de formation, et cinq ans maximum (six en cas de réorientation) pour obtenir son diplôme de bachelier.

Le texte a été approuvé mardi après-midi par la majorité PS-MR-Ecolo. Dans l'opposition, le cdH s'est abstenu. Le PTB a, lui, voté contre. Le décret devrait être définitivement adopté par la séance plénière dans quinze jours.