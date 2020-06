Enseignement supérieur : le collectif No One Fails dénonce la fermeture de son site internet

Un groupe d'étudiants de l'enseignement supérieur a lancé le 9 juin un mouvement de protestation contre la façon dont se déroulent les examens. Ils ont créé le site No One Fails "Personne n'échoue"), par lequel ils invitaient à interpeller les recteurs et la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny. Ils demandent que la note de réussite minimum de 10/20 soit attribuée à tous les étudiants. Le site invitait à faire ces interpellations par mail, SMS ou appel téléphonique.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Ce mardi, le site No On Fails n'est plus accessible. Nicolas Pirotte, le porte-parole du collectif No One Fails dénonce des "pressions" de la part de la ministre Glatigny afin de fermer le site internet : "la ministre a fait exercer des pressions sur l’hébergeur de notre site pour qu’il le ferme", accuse-t-il. Selon lui, la ministre aurait obtenu la fermeture du site en avançant des accusations de harcèlement. "Nous avions joué la carte de l’ouverture et du dialogue en donnant à la ministre le moyen de nous contacter. Rien n’a été fait en ce sens", regrette-t-il.

Selon le collectif No One Fails, la vidéo de lancement de l'action a été vue plus de 30.000 fois, le site a reçu 10.000 visites et plusieurs centaines de mails, de SMS ou d'appels téléphoniques ont été envoyés à la ministre et aux recteurs.