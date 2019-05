Enseignement supérieur: l'école bruxelloise Ecam rejoint l'Ichec et l'ISFSC

L'école bruxelloise d'ingénieurs industriels Ecam a rejoint officiellement l'Ichec et l'ISFSC, se réjouissent les trois institutions vendredi dans un communiqué. Elle était auparavant intégrée dans la Haute Ecole Leonard De Vinci. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné son feu vert à cette fusion aux petites heures ce vendredi.

L'Ichec Brussels Management School, l'Institut supérieur de formation sociale et de communication (ISFSC) et l'Ecam forment désormais une seule entité, sobrement baptisée "Ichec-Ecam-ISFSC".

Cette nouvelle haute école sera divisée en trois départements "distincts et complémentaires", correspondant à aux trois anciennes structures.

La nouvelle haute école sera effective dès la prochaine rentrée académique, le 14 septembre 2019, et dispensera plus d'une vingtaine de formations réparties sur quatre campus et adressées à plus de 4000 étudiants.