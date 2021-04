Reprise des inscriptions dans le secondaire pour les élèves qui n’ont pas encore de place

Lors de la première phase d’inscription, il n’y avait aucune nécessité de se dépêcher. Il fallait déposer les documents d’inscription à temps, entre le 1er février et le 5 mars et espérer avoir une place dans l’un des établissements choisis. Pour la deuxième phase, celle qui a débuté ce 26 avril, c’est différent. Ici, le premier arrivé est le premier inscrit.

Ce lundi matin, selon les établissements, il y avait parfois des files d’attente. La logique du premier arrivé, premier inscrit a en effet poussé certains parents à venir tôt, parfois très tôt, pour être dans les premiers à pousser la porte de l’établissement scolaire choisi. A Bruxelles, par exemple, où début avril, il y avait près de 1500 élèves sans place dans une école secondaire, certains établissements, plus prisés que d’autres, ont vu des files se former sur le trottoir, parfois pendant la nuit. C’était le cas par exemple devant la porte d’un établissement d’Etterbeek où il restait, avant l’ouverture, 16 places disponibles. Certains parents étaient donc venus attendre une grande partie de la nuit, équipés de thermos et de couvertures. "Je ne pensais pas être vingtième en arrivant à une heure du matin", expliquait une maman.

Cette phase d’inscription qui débute ce 26 avril s’adresse aux élèves qui n’ont pas obtenu de place dans l’établissement de leur choix lors de la première phase ou qui, malgré tout, veulent s’inscrire dans un autre établissement. Cela s’adresse aussi à des élèves qui, pour une raison ou l’autre, ne se sont pas encore inscrits.

Cependant, comme l’indique le site internet de la CIRI, la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions, "À ce stade, les possibilités d’inscription sont réduites". En effet, "de nombreux établissements ont une liste d’attente". Il n’est plus non plus possible de faire valoir une priorité, comme avoir un frère ou une sœur déjà inscrit(e) dans l’établissement pour contourner les listes d’attente.