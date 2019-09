Enseignement : le décret inscriptions sera abrogé et remplacé par un nouveau décret

C'est l'enseignement qui est au centre de l'accord PS-Ecolo-MR pour la formation d'une nouvelle majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elio Di Rupo a annoncé ce lundi un changement majeur: le décret inscriptions sera abrogé et "remplacé par de nouvelles dispositions décrétales qui tiendront mieux compte du libre-choix, de l'adhésion au projet pédagogique et de l'objectif de mixité sociale".

Elio Di Rupo a promis plus de fluidité et la fin des difficultés provoquées par ce décret dont le nom officiel est en réalité "le décret missions". L'actualisation du décret devrait permettre de "renforcer la transparence et l'équité du processus d'inscription, sa compréhension par les parents et la transparence administrative, et à mieux tenir compte de la réalité des bassins scolaires", selon le texte de l'accord.

Certains critères prioritaires d'inscription subsistes : l'inscription d'un membre supplémentaire d'une fratrie et l'inscription d'un élève dont un des parents est membre du personnel de l'établissement.

Il y aura toujours un formulaire unique d'inscription. Un mécanisme d'inclusion d'au moins 20% de publics précarisés sera maintenu.