Enseignement : la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel aux dons d'ordinateurs auprès des entreprises

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), a lancé mardi un appel aux entreprises pour qu'elles fassent don d'ordinateurs dont elles n'ont plus l'usage afin de les mettre à disposition des écoles et des élèves de Wallonie et de Bruxelles.

Les promesses de don peuvent être adressées à l'adresse actionpc.ecole@gov.cfwb.be. Les entreprises seront recontactées afin d'organiser les modalités pratiques de transfert et de communication, selon un communiqué de M. Jeholet.

La FWB a déjà reçu dernièrement 420 ordinateurs portables de l'assureur Ethias et 120 autres d'Engie.

Fin avril, le gouvernement a par ailleurs décidé d'acheter près de 1.400 PC portables reconditionnés.

Au total, ce sont donc près de 2.000 ordinateurs qui seront déjà distribués dès la fin de ce mois de mai aux élèves de la Fédération ne disposant pas d'un ordinateur chez eux.

Ceux-ci ne seront toutefois pas suffisants pour rencontrer tous les besoins en la matière, d'où l'appel aux dons lancé mardi par M. Jeholet.

La Flandre a, elle, l'intention de distribuer quelque 10.000 ordinateurs à ses élèves défavorisés.



Belga