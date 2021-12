Enseignement : fermeture des écoles maternelles et primaires à partir du lundi 20 décembre, une semaine avant les vacances de Noel

Les écoles primaires et maternelles fermées à partir du lundi 20 décembre, soit une semaine avant les vacances de Noel. Les derniers arbitrages au sein du comité de concertation correspondent pour les écoles aux propositions des experts, le GEMS: une période de 10 jours sans aller à l'école, mais ils ont donné lieu jusqu'à la fin du comité à des discussions difficiles sur cette date de fermeture.

Certains évoquant au départ une fermeture dès la semaine prochaine alors que d'autres ne voulaient pas entendre parler de fermeture.

Au final, un compromis a permis de s'entendre sur une fermeture la semaine avant les vacances de Noel.

Face à une situation qui se dégradait de jour en jour dans les écoles, rappelons que les experts du GEMS préconisaient dans leur dernier rapport de fermer purement et simplement les classes durant 10 jours. Ce qui sera le cas. Mais pas dans les délais imaginés par les experts qui proposaient de le faire sans délai.

Et cela par besoin "d’intervenir de manière aiguë dans le secteur où les incidences sont les plus élevées dans la société". Pour le GEMS, l’enseignement fondamental était le secteur où il était le plus nécessaire d’intervenir.