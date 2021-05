Enseignement et développement numérique : les écoles francophones sont-elles bien outillées ?

La crise sanitaire a plus que jamais mis à l’avant-plan la nécessité pour les écoles d’intégrer la technologie dans leurs méthodes d’apprentissage. Mais comment cela se met-il concrètement en place ? Les moyens sont-ils suffisants ? Les élèves bénéficient-ils d’un équipement et d’un encadrement adéquat ? Et les professeurs, comment s’y retrouvent-ils ?

Elle est en place depuis 2018 en Fédération Wallonie Bruxelles, et définit les objectifs poursuivis pour l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie Bruxelles. Cette stratégie identifie 5 axes d’action. Le premier entend définir les contenus et les ressources numériques au service des apprentissages. Le deuxième vise à accompagner et former les enseignants et les chefs d’établissement. Il s’agit ensuite de définir les modalités d’équipement des écoles. De partager, communiquer et diffuser. Et enfin, cinquième axe : développer la gouvernance numérique.

Des objectifs sans doute un peu flous, listés comme tels. Mais qui apparaissent bien nécessaires quand on analyse concrètement la situation. Le sud du pays est à la traîne. "Ces 10-15 dernières années, on n’a pas pris le train en marche", concède Julien Nicaise, de Wallonie Bruxelles Enseignement. La pandémie de Covid-19 a agi comme un accélérateur du développement numérique dans les écoles. Mais aussi comme un zoom sur certaines difficultés et inégalités.