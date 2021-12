Enquête Test Achats : les consommateurs sont sensibilisés aux labels environnementaux mais mal informés

Quelque 85% des consommateurs belges trouvent utile que les produits et services comportent des informations environnementales, selon un récent sondage réalisé par Test Achats.

Quatre consommateurs sur dix déclarent par ailleurs être plus attentifs aux allégations environnementales aujourd’hui qu’il y a cinq ans et se disent plus enclins à acheter un produit avec un label environnemental plutôt qu’un produit sans label. Selon la porte-parole de Test Achats : "L’adhésion des consommateurs est essentielle au succès de la transition écologique […] Mais il faut qu’ils disposent des bonnes informations pour faire un choix durable en connaissance de cause."