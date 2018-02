Enquête sur les expulsés soudanais, atterrissage "imminent"...

L’enquête du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) sur l’expulsion des réfugiés soudanais est en phase d’atterrissage... avancé. Le Commissariat mettrait la dernière main à ce document brûlant, rédigé dans la plus parfaite et totale discrétion. Car au CGRA, on se tait dans toutes les langues, tout au plus annonce-t-on une livraison " imminente " d’un rapport.

Pour autant, il faudra (probablement) encore attendre un peu pour en connaître le contenu. Le CGRA transmettra d’abord (et seulement) le rapport à celui qui lui a confié la mission d’enquêter: il sera en l'occurrence délivré par porteur au cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA). Il appartiendra ensuite au gouvernement fédéral de décider de le rendre public et à quel moment.

Quelle méthode?

Et les questions ne vont pas manquer sur cette enquête attendue comme le messie, notamment dans les rangs de l’opposition. Et pas seulement pour ses conclusions, la méthodologie utilisée devrait être également scrutée de près.

Pour mémoire, l’enquête doit déterminer si la procédure légale a été correctement exécutée dans le rapatriement controversé de migrants soudanais présents sur le sol belge. Ces derniers ont-ils été rapatriés dans le respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Quid de l’ "aide " apportée par une délégation d’officiels soudanais venue en Belgique afin d’identifier ces migrants ?

Et ces migrants expulsés ont-ils fait l’objet de mauvais traitements à leur retour au Soudan, comme l’indiquent les témoignages recueillis par l’Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient ?

Pour le moment, en tout cas, c’est toujours le blackout du côté du CGRA, rien ne filtre. Seule certitude, sur certains points l’enquête a bien avancé.

Du côté de l’Institut Tahrir, on nous a confirmé avoir été longuement entendu dans les locaux du CGRA, avoir fourni et partagé tous les documents, vidéos et témoignages récoltés. " Ces matériaux ont pu aisément être vérifiés, recoupés et contrôlés. Notamment, via des Soudanais toujours présents en Belgique et par leurs avocats. Nous avons en tout cas déconseillé au CGRA de se rendre au Soudan. Il est inutile d’espérer des informations de la part d’un régime aussi secret ".

Qu'aura fait le CGRA de ces conseils ? Réponse... imminente.