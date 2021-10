Enquête "inondation" : fallait-il lâcher plus tôt les eaux du barrage d’Eupen ? Réponse négative du directeur wallon des Infrastructures

Lâcher des eaux à ce moment n’était donc pas nécessaire et d’autant plus contre-indiqué affirme Etienne Willame qu’un lâcher aurait entraîné à coup sûr une inondation en aval en raison de la situation des cours d’eau et des sols :"on sait qu’à partir d’un débit sur la Vesdre de 30 m3/seconde, nous inondons la ville basse d’Eupen".

Malheureusement mercredi matin en début de matinée, la situation a totalement changé, indique Etienne Willame, et ce sur base des nouvelles prévisions communiquées par l’IRM qui annonce dans son avertissement un code "rouge".

Il est question d’une quantité de pluie deux fois supérieure à ce que l’IRM annonçait lundi et mardi : "et donc ce qui s’est passé c’est que dans la nuit du mercredi au jeudi, septante millimètres sont tombés en quelques heures sur les Hautes Fagnes", ce qui a posé clairement la question de la capacité d’absorption du barrage.

La Sûre et la Helle ont vu leur débit atteindre des niveaux jamais vus, entre 130 et 150 m3 par seconde alors que l’eau ne pouvait plus emprunter les tunnels : "tout cela a déferlé dans la vallée", a déploré Etienne Willame.