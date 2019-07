Engager des agents avec un casier judiciaire? Pas n'importe lesquels, nuance la police

La police fédérale désespère dans sa recherche de nouveaux agents. Son commissaire-général Marc De Mesmaeker souhaite demander au prochain gouvernement d'assouplir les conditions d'entrée dans la police, ce qui permettrait notamment d'engager des personnes avec un casier judiciaire, annonce-t-il dans une interview accordée à Knack et publiée mardi. Mais ses propos ont été nuancés par la porte-parole de la police fédérale.

Assouplir les règles

La police totalise 3700 postes vacants. Marc De Mesmaeker, commissaire-général de la police fédérale depuis un an, confie à l'hebdomadaire flamand qu'il va proposer au prochain gouvernement d'engager des personnes qui ont un casier judiciaire limité.

"Les médias ont parlé récemment de sept candidats qui avaient réussi la sélection alors qu'ils avaient un casier judiciaire. J'ai scrupuleusement examiné ces sept dossiers et, selon moi, un seul candidat aurait dû recevoir une réponse négative plutôt que positive. Notre sélection marche donc bien sur ce plan. Mais si nous ne pouvons engager que les hommes et les femmes qui ont eu une vie irréprochable, on ne laisse aucune place à ceux qui auraient commis une erreur de jeunesse. Bonne chance..."

"Nous allons donc proposer au prochain gouvernement d'assouplir les règles afin que l'on puisse se porter candidat avec un casier judiciaire limité. Il faut encore préciser quels faits et quelles peines seront admis", souligne M. De Mesmaeker.

Mais surtout les rendre plus transparentes

Une porte-parole de la police fédérale a cependant tenu à nuancer ces propos.

Il est faux de dire que la police cherche à engager des personnes avec un casier judiciaire pour pallier la pénurie de personnel, souligne Sarah Frederickx. "Nous n'allons certainement pas transiger sur la qualité", insiste-t-elle.

Selon elle, le but est que les conditions de sélection soient plus claires pour le candidat dès le début de la procédure. "Des auteurs de faits de mœurs ou de trafic de drogue peuvent pour l'instant se porter candidats mais sont éliminés lors de la procédure de sélection interne. L'objectif est que ces personnes sachent dès le début qu'il est inutile de postuler. Le but n'est pas d'exclure les personnes qui ont eu une amende pour mauvais stationnement ou parce qu'elles roulaient à vélo sans éclairage. Ce n'est déjà pas le cas actuellement. Tout ce que nous voulons est un recrutement plus transparent et efficace", explique la porte-parole.