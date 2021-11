Enfants maltraités et placés à l’hôpital, ils peuvent parfois y rester des mois !

Quand on entre dans le bureau de Michèle Meganck, juge de la jeunesse à Bruxelles, on est frappé par le décor : sa collection de distributeurs de bonbons Pez, les marionnettes, les dessins d’enfants, les bics en forme de héros de dessins animés… Ici, tout est fait pour que le jeune se sente à l’aise, en confiance. Et c’est important. Parce qu’ici, souvent, ce sont des jeunes en danger qui viennent s’asseoir face à elle.

On pense souvent qu’un juge de la jeunesse ne s’occupe que de jeunes délinquants. Mais ce n’est là qu’une " petite " part de son travail. Dans environ 75% des cas, les jeunes qui défilent dans son bureau sont là parce qu’ils sont maltraités par leurs parents. Et ils sont nombreux. A Bruxelles, il y a 14 juges de la jeunesse. Ils traitent chacun quelque 250 dossiers. Et ils font face tous les jours à un manque criant de places d’accueil. Entre 350 et 400 jeunes sont sur une liste d’attente pour une institution qui corresponde à leur profil. Et cela peut durer longtemps. " Le délai entre le moment où je décide que le jeune doit être éloigné et le moment où une place adéquate peut lui être offerte est parfois d’un an, un an et demi dans le pire des cas. Parfois, ça va un peu plus vite pour les plus jeunes enfants. "

Alors, quand on lui demande comment elle fait pour, malgré tout, trouver une solution, elle répond : " C’est la galère et c’est du bricolage. Mais il y a aussi beaucoup de créativité de la part des différents services de la jeunesse. " Et parfois, la seule solution trouvée, c’est d’emmener l’enfant à l’hôpital. D’abord pour un bilan de santé. Mais il arrive que le séjour dure bien plus longtemps que prévu : " tant que le juge ne sait pas où le mettre et si l’enfant ne peut pas rentrer dans sa famille, il reste à l’hôpital. Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’on fait ce placement-là. "

Et ça peut concerner de très jeunes enfants : " Vous avez à l’hôpital des enfants qui sortent parfois de la maternité. Ils sont en néonatalité et ils sont déjà placés. Et on ne trouve pas l’étape suivante. Donc ils restent à l’hôpital."

Elle appelle ça de l’hospitalisme : il s’agit du trouble créé par le fait d’être dans un hôpital quand on n’est pas malade : " On n’y est pas stimulé comme on devrait l’être. Dans uns institution de l’aide à la jeunesse, il y a une équipe éducative, une équipe psychosociale qui s’occupe des enfants, qui les maintient en lien avec la réalité. L’hôpital fait comme il peut."