Énergies: l'injuste prix?

Quel impact aura la solution au dossier du photovoltaïque sur nos portefeuilles? Il fallait trouver une solution à la bulle d'un milliard et demi d'euros créées par l'octroi de nombreux certificats verts, qui faisaient office de subside à l'installation de panneaux photovoltaïques, tout en respectant l'engagement pris à l'égard des détenteurs de ces panneaux. C'est maintenant chose faite.

Désormais, la dette des certificats verts ne sera plus stockée dans le giron d’Elia (chargée de racheter les certificats verts) et de la Région wallonne. La banque BNP Paribas Fortis assurera en effet le financement de cette dette en la transformant en obligations (en bons verts).

Une solution à quel prix?

Le système des certificats verts est quant à lui maintenu, mais son agencement sera renégocié avec les différents acteurs de ce dossier, comme par exemple l’asbl "Touche pas à mes certificats verts". Mais quel prix à cette solution pour les ménages? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre ce soir.

Quoi qu'il en soit, le prix moyen de l'électricité n'arrête pas d'augmenter et est aujourd'hui près de 90 à 100 euros plus cher que l'an dernier.

Par rapport à l'an dernier, l'électricité est 30 euros/MWh plus chère. Pour une famille moyenne avec une consommation annuelle de 3,5 MWh, il faut compter de 90 à 100 euros en plus sur la facture, indique Lampiris. Une augmentation de prix confirmée par Eneco.

Énergie: les prix ne cessent de s'envoler

L'augmentation des prix vaut globalement pour tous les fournisseurs. Il est toutefois difficile de préciser si les prix vont encore augmenter dans les mois à venir, souligne-t-on chez Engie Electrabel. Nous tenterons de savoir quand cette envolée des prix s’interrompra.

Nous passerons également en revue le cas du diesel et de l'augmentation de ses taxes. Serait-il aussi possible de revoir la TVA sur l'électricité? Autant de questions qui seront mises sur la table et pour en débattre, nous recevons le ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Énergie et du Climat, Jean-Luc Crucke. Également autour de la table, le CEO d'Ores (Opérateur des réseaux gaz et électricité dans 197 communes wallonnes), Fernand Grifnée.

Jean-Philippe Ducart sera aussi avec nous. Il est Manager Public Affairs & Media Relations chez Test Achats. Philippe Henry (Écolo) sera lui aussi autour de la table.

Du côté de la société civile, nous recevrons l'ASBL "Touche Pas à mes Certificats Verts" (TPCV), représentée par son vice-président, Michel Schepens. Quentin Gonay de la plateforme d'achats groupés Wikipower sera aussi avec nous, tout comme Benjamin Wilkin le secrétaire général d'APERe, ASBL promotionnant les énergies renouvelables. Enfin, nous serons aussi avec nous Marc Decoster, agriculteur.

Rendez-vous dès 21h50 sur La Une ou sur notre plateforme Auvio.