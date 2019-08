Energie: il n'y aura pas de réserve stratégique pour l'hiver prochain, annonce Marie-Christine Marghem

La situation en approvisionnement énergétique étant stable en Belgique, la ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem a décidé de ne pas contracter de réserve stratégique pour l'hiver prochain.

"Quatre grands réacteurs nucléaires seront disponibles et une nouvelle interconnexion avec la Grande-Bretagne est opérationnelle depuis janvier en plus des interconnexions déjà existantes avec la France et les Pays-Bas pour l'importation d'électricité. De plus, la capacité offshore (les éoliennes en mer) a été largement développée", a souligné la ministre.

"Inutile de faire payer au consommateur un système coûteux alors qu'en cas de nécessité, le marché sera capable de fournir des capacités supplémentaires", a-t-elle ajouté en assurant par ailleurs que "la situation sera suivie régulièrement avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie".