Encore un long chemin pour les travaux sur le chantier RER entre Nivelles et Bruxelles

Près d’un an après la reprise des travaux sur la L161 (Bruxelles-Ottignies) du RER, la relance des chantiers sur la Ligne 124 Bruxelles-Nivelles est inaugurée ce jeudi à Braine-l’Alleud,

La ligne devrait être enfin terminée en 2031 mais elle reste celle la moins avancée de toutes. Entre les permis dépassés et les délais, de nombreux tronçons n'existent tout simplement pas encore alors que d'autres chantiers se sont terminés il y a quelques mois comme le tronçon L50A entre la capitale et Denderleeuw. Et le chemin sera encore long: "Nous devons obtenir à nouveau une série de permis pour mettre à quatre voies en Régions bruxelloise et flamande et aussi une série de plus petits permis sur une série de gares, à Waterloo par exemple, comme l'explique Philippe Deneyer chef de projet chez Tucrail, filiale d'Infrabel. Il y a des risques de blocages, en tout cas de retards si on arrive pas à obtenir ces permis dans les délais fixés".

Bonne volonté des trois Régions

De son côté, le ministre réformateur des Transports François Bellot se montre optimiste. Il croit à la collaboration positive entre les trois Régions où passera la ligne afin d'aboutir dans les délais: "L'offre sera là dès 2024, j'entends un détermination pour aider la SNCB à obtenir les permis d'urbanisme mais il y a deux trois grands permis à déposer en Flandre et à Bruxelles. Mais si on veut aboutir rapidement pour ce dossier si fondamental, au niveau du défi climatique déjà, je pense que la concertation nous permettra de terminer ce projet si important pour Bruxelles et sa sous-région".

Malgré la chute du Gouvernement fédéral, le ministre Bellot a obtenu l'engagement d'un milliard d'euros pour enfin terminer ce projet RER. Un milliard coulé dans le béton, même pour les prochaines législatures. Le chantier devrait être terminé d'ici 2031.