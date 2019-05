En Wallonie, Théo Francken est plus recherché que Paul Magnette sur Google

Que disent les recherches Google sur la campagne électorale ? Chaque fois que vous faites une recherche, elle est enregistrée sous forme de données anonymes. Que Google collecte puis synthétise, notamment dans ses « Google Trends », un site qui répertorie les « tendances » dans les requêtes, c'est-dire les recherches les plus effectuées sur le moteur de recherche. Rappelons qu'il ne s'agit pas du seul moteur de recherche, mais que sa position est largement dominante sur le marché

Non, Bart de Wever n'est pas en tête des requêtes en Flandre

Google peut vous dire, par exemple quelles sont les figures politiques les plus recherchées en Belgique par les internautes depuis un mois. Et ce que ce soit sur l'ensemble du pays ou par région. Nous avons collecté ces résultats pour la période du 9 avril au 9 mai, et leur synthèse est accessible sur le graphique ci-dessus. (Cliquez ici si vous ne le voyez pas). Il suffit de cliquer sur le niveau géographique souhaité (Wallonie, Bruxelles, Flandre, Belgique) pour voir le classement correspondant.

Première surprise: en Flandre, ce n'est pas Bart De Wever qui est en tête des requêtes ! Il est en effet devancé d'une courte tête par le cd&V Koen Geens. On ne peut bien sûr rien en conclure sur leur popularité respective: le dernier baromètre politique classait le leader de la NV-A largement en tête, alors que le ministre de la Justice n'apparaissait lui qu'en huitième position. Le meurtre de Julie Van Espen, cette jeune étudiante anversoise tuée par un récidiviste en attente de son procès en appel, a par contre mis le ministre sur la sellette...

En Wallonie, le hit-parade des requêtes ne correspond pas non plus celui à celui de la popularité mesuré lors des sondages. Premier au baromètre politique, le bourgmestre PS de Charleroi Paul Magnette n'apparaît par contre qu'en 5ème position des recherches Google. Il est en effet devancé par Elio Di Rupo, Charles Michel, Willy Borsus mais aussi Theo Francken. Et ce sont deux autres politiciens flamands qui apparaissent en sixième et septième places de ce top des recherches, devant l'Ecolo Jean-Marc Nollet: Maggie De Block et Kristof Calvo.

Ici aussi, l'actualité a pu jouer un rôle important: Maggie De Block a été sur le devant de la scène avec le refus des chauffeurs de bus de passer par la gare du Nord, par peur de maladies que pourraient soi-disant transmettre les migrants. Et on a beaucoup parlé du présdient de Groen Kristof Calvo avec la vidéo du MR prétendant à tort que les Verts voulaient taxer la viande.

A Bruxelles, c'est Maggie De Block qui apparaît en tête des recherches, devant bart De Wever et Theo Francken. On pourrait s'étonner que les 6 premières places sont trustées par des politiciens néerlandophones. Mais ça s’explique par la technologie : il ne s'agit pas d'un sondage, et Google ne tient pas compte du lieu de résidence des internautes mais de l’adresse de l’ordinateur, estimée selon les serveurs par lesquels transite les connexions internet. Une adresse bruxelloise peut donc être simplement le lieu de travail de citoyens flamands.

Rappelons qu'il ne s'agit en rien d'un sondage. Ces résultats sont à prendre pour ce qu'ils sont: un signe de questionnement par rapport à des personnalités, pas l'indice que les personnes qui ont effectué la requête vont voter pour elle. Un exemple bien illustré par le cas « Koen Geens », dont la mise en avant n'a sans doute pas été entièrement positive pour lui....

La thématique principale? L'emploi