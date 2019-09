En Wallonie, les parents pourraient bientôt payer la garde de leurs enfants avec des titres-services

Faire garder ses enfants en payant un baby-sitter avec des titres-services : cela pourrait être bientôt possible pour les enfants de 3 à 11 ans habitant en Wallonie. Selon l'accord de gouvernement wallon, le mécanisme des titres-services, jusqu'ici réservé aux aides ménagères, devrait être étendu à l’accueil et au transport d’enfants. Cette mesure est accueillie favorablement par le secteur, à condition que les moyens et la formation des encadrants suivent.

Le mercredi midi est souvent l'heure des retrouvailles avec les grands-parents, car être présent à la sortie des classes reste compliqué à combiner avec une vie professionnelle.

Pour cette grand-mère qui vient chercher ses petits-enfants, "il manque quelque chose parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants dont les parents n'ont pas une disponibilité suffisante".

Alors étendre le système des titres-services au transport et à la garde des enfants au-delà de 3 ans est une idée qui séduit les parents que nous avons rencontrés.

Mais certains ne sont pas prêts à confier leurs enfants à des employé(e)s titres-services, même pour 9 euros de l'heure, hors déduction fiscale. "Cela me semble fort cher, en plus, en termes de titres-services", ajoute une femme.

Formation et responsabilité

Étendre les titres-services à la garde d'enfants peut être une manière de créer de nombreux emplois. "Quand j'ai pris connaissance de cette proposition, que je trouve très positive parce qu'elle répond vraiment à un besoin, une de premières interrogations a été de savoir ce qu'il en sera de la formation et des responsabilités", se demande Nathalie Garcia, directrice d'une agence de titres-services. "C'est une responsabilité non négligeable de garder un enfant. C'est autre chose que de casser un vase en travaillant".

Mais élargir les titres-services à la garde d'enfants nécessitera des moyens supplémentaires, rappelle le secteur qui pèse aujourd'hui presque 450 millions d'euros dans le budget wallon. Et c'est un coût qui augmente chaque année.