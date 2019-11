En route pour quel budget wallon ?

Avec un jour de retard, le Gouvernement wallon a entamé son conclave. Il s’agit de préparer le budget 2020. On sait déjà qu’il postpose l’assainissement des finances publiques à 2024. Du moins, c’est la promesse !

L’engagement

Les promesses, dit-on, engagent surtout ceux qui y croient. Or, le retour à l’équilibre, c’est une chimère même si toutes les coalitions la poursuivent.

Remontons un peu le temps. En 2010, le Gouvernement wallon annonce l’équilibre pour 2015. Trois ans plus tard, l’exécutif avance même la date : ce sera 2014. Mais en 2014, on reporte l’échéance à 2018. En 2018, on est cette fois sûr d’y parvenir pour 2019. Encore raté puisque la coalition qui a pris les rênes en septembre ajourne le retour à l’équilibre à 2024 !

Le trou (presque) sans fond

La vocation d’un état (ou d’une région) n’est pas forcément d’éviter les dettes. Cela signifierait qu’il n’a probablement pas de vision, d’ambition. Mais il y a des limites à l’endettement. A force de dépenser plus qu’elle ne reçoit, la Wallonie voit aujourd’hui un gouffre sous ses pieds : le trou dépasse désormais 21 milliards.

Jusqu’ici, ce n’était toutefois qu’une épine. Mais cela va bientôt devenir un boulet puisque dès 2025, les transferts financiers vers la Région wallonne – plus de 600 millions – n’adouciront plus autant le paysage : à partir de cette date, ils vont diminuer de 10% tous les ans jusqu’à s’éteindre.

L’enjeu

Avec un chômage qui reste important, un tissu économique toujours trop frêle et des prévisions de croissance en berne pour au moins 4 ans, il est crucial que le budget auquel le Gouvernement travaille depuis ce mardi dépense le crédit qui lui reste dans des investissements rapidement rentables.

On y verra sans doute déjà un peu plus clair sur ses intentions et sa détermination à la fin de cette semaine.