En Région bruxelloise, deux surprises : le carton d'Ecolo et le MR en grande difficulté

A l'heure qu'il est, nous disposons de résultats partiels sur la moitié des communes bruxelloises. Et une première constatation s'impose : Ecolo réalise un excellent score.

A Bruxelles-Ville (50 bureaux dépouillés sur 100), le PS baisse légèrement à 27,71% (-1,41%). Ecolo progresse depuis 2012 à 17,70% (+ 5,31%). Le MR recule (14,22%, -3,67%), le cdH chute (9,19%, -9,52%), Défi stagne (7,30%, -0,33%).

A Anderlecht (50 bureaux dépouillés sur 66), le PS du bourgmestre Eric Thomas est en baisse à 29,76% (-7,01%), le MR est à 22,73%, Ecolo est en hausse à 15,81% (+4,46%), le PTB réalise un score impressionnant avec 14,58% (+12,89%).

A Auderghem, tous les bureaux sont dépouillés. La liste du bourgmestre en titre Didier Gosuin (Défi) frôle les 50% (47,64%). Ecolo progresse là aussi de près de 9% à 22,68%. le MR est à 9, 47%, le PS recule de 2,46% à 6,79%.

A Berchem-Sainte-Agathe, les 17 bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Joël Riguelle (cdH) recule de 4,39% à 25,96%, Le MR est en embuscade à 22,58%, une progression de 3%, le PS obtient 18,25% (+4,5%). Ecolo est en léger progrès (14,73% à 3,56%), comme Défi (9,7% à 1,47%).

A Etterbeek, tous les bureaux sont dépouillés, la liste du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) voit son score légèrement baisser de 0,55% à 41,46%. Ecolo (+10,86%) est 2e parti avec 27,84%. Les socialistes sont à 12,39%, Défi à 9,07%.

A Evere (10 bureaux dépouillés sur 26), la liste du bourgmestre Rudi Vervoort (PS) perd de petites plumes à 36,80% (-1,93%), tout comme le MR à 17,27% (-0,12%). Ecolo est en léger progrès à 16,28% (+2,94%), comme Défi à 12,95% (+1,53%). La liste Humanistes recule de 3,45% à 5,54%.

A Forest, tous les bureaux sont dépouillés. La liste du bourgmestre Marc-Jean Ghyssels (PS) est battue (24,43%, -6,75%) par Ecolo (25,26%, +7,54%). Le MR chute (15,33%, -9,54%), Défi est en hausse à 11,70% (+1,34%).

A Ganshoren, tous les bureaux ont été dépouillés. Pro Ganshoren est en hausse (+5,77%) à 28,34%. Ensemble (21,31%), la liste du bourgmestre (18,09%) est derrière, Ecolo, ici aussi, est en hausse avec 16,45% (+7,32%). Défi et la N-VA ont également conquis de nouveaux électeurs (9,14% et 6,66%, +2,18% et 1,72%).

A Ixelles (40 bureaux dépouillés sur 52), Ecolo est premier parti avec 32,83% (+9,31%). La liste de la bourgmestre Dominique Defourny (MR) perd des plumes (26,15%, -2,94%), le PS grappille (18,44%, +1,83%), Défi est juste devant le PTB (7,04% et 6,32%).

A Jette (20 bureaux dépouillés sur 32), la liste du bourgmestre Hervé Doyen arrive en tête, en forte hausse avec 37,20% (+8,77%), même constat pour Ecolo qui progresse de 7,13% à 18,24%. Le PS chute de 7,13% à 15,10%, le MR est en léger baisse de 0,30% à 13,19%. Défi est stable à 6,84%, comme la N-VA avec 4,30%.

A Koelkelberg, les 12 bureaux sont dépouillés. Ecolo pourrait être faiseur de roi : la liste du bourgmestre Pivin perd 17,54% à 38,79%. Une chute très importante, partiellement mise à profit par le PS du chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej et par Ecolo (respectivement 30,60%, +2,12% et 16,73%, + 3,64%). Une majorité alternative est possible, grâce aux verts. Ce serait une petite révolution dans la petite commune du nord de Bruxelles historiquement dirigée par la famille Pivin (Jacques avant Philippe).

A Molenbeek, tous les bureaux sont dépouillés. Le PS est en progrès à 31,34% (+2,16%), la liste de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR) est en baisse avec 23,96% (-3,37%). Gros score pour le PTB : 13,61% (+9,09%), le cdH, membre de la majorité, perd du terrain (8,39%, -3,22%). Molenbeek est l'une des rares communes à ne pas voir une progression significative d'Ecolo : (8,18%, en baisse de 0,8% par rapport à 2012, où les candidats Groen étaient présents).

A Saint-Gilles (20 bureaux dépouillés sur 30), la liste du bourgmestre Charles Picqué (PS) s'effrite légèrement à 40% (-3,50%), Ecolo en profite avec 27,30% (+6,27%), le PTB obtient 13,52% (+9,69%), le MR est en forte baisse à 9,20% (-5,75%).

A Saint-Josse, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Emir Kir (PS) conforte sa majorité absolue en sièges avec un score de 47,32% (+3%), la principale force d'opposition, Ecolo, progresse également de 7,91% à 25,89%. Le MR obtient 7,75%, le cdH s'effondre de 9,37% à 7,20%.

A Schaerbeek, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Bernard Clerfayt (Défi) résiste bien avec 31,97% (-0,771%), Ecolo voit son score croître de 5,96% à 19,39%. Ces deux listes avaient annoncé, avant l'élection, leur désir de continuer à gouverner ensemble, à deux. Les électeurs leur offrent cette possibilité avec 27 sièges sur 47. Le dernier membre de la majorité sortante, le cdH, perd 1,83% à 7,22%, comme le PS qui recule de 6,23% à 18,09%. Le PTB passe de 1 siège à 6, de 3,35% à 12,66%. La liste "MR et citoyens" chute à 6,23% (-0,33%).

A Uccle, tous les bureaux ont été dépouillés. le MR perd sa majorité absolue avec 32,51% (-14,81%), le cdH baisse également (7,51%, -1,38%). Dans l'opposition, Ecolo se situe à 26,80% (+10,07%), Défi à 13,28% (-0,53%), Uccle Ensemble, cette liste libérale dissidente fait mal au MR avec 9,44%, le PS est en forte baisse avec 7,75% (-5,50%). En sièges, le MR en dispose de 16 sièges, Ecolo 13, Défi 6, Uccle ensemble 3, PS 3, cdH 2. L'alliance actuelle MR-cdH n'a plus de majorité. Boris Dilliès pourrait perdre son poste de bourgmestre.

A Watermal-Boitsfort (20 bureaux dépouillés sur 24), Ecolo, avec le bourgmestre Olivier Deleuze, cartonne avec 35,77% (+12,18%), Défi recule d'autant environ avec 21,93% (-11,21%), le MR est en hausse avec 19,30% (+5,57%), comme le PS de façon plus modeste avec 10,63% (+1,67%).

A Woluwé-Saint-Lambert, tous les bureaux sont dépouillés. La liste du bourgmestre Olivier Maingain (Défi) confirme sa majorité absolue avec 59,35% (+3,66%), percée d'Ecolo avec 16,79% (+5,90%), alors que le MR, WolHu et le PS sont en baisse (respectivement 11,12%, 7,55% et 4,41%).

A Woluwé-Saint-Pierre, tous les bureaux sont dépouillés. La liste du bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH) pointe à 31,72%, le MR à 30,83%, Ecolo à 20,64% (+10,79%), Défi à 11,40% (-2,49%) et le PS 5,40% (-0,20%).

La tendance est claire, une vague verte se forme sur la capitale, une autre vague reflue, la bleue. Se pourrait-il qu'Ecolo dispose de plus de bourgmestres bruxellois que le MR ? Réponse dans les heures et les jours à venir.