En Région bruxelloise, 18 bourgmestres déjà connus, Ecolo et le PTB à la fête

À Bruxelles-Ville, c'était dans l'air: les listes PS, Ecolo et change.brussels dominée par le sp.a ont scellé au milieu de la nuit de dimanche à lundi un accord qui les engage à former ensemble la future majorité aux commandes de la Ville de Bruxelles. C'est ce qu'elles ont annoncé peu après 3 heures du matin. Ensemble, elles forment une majorité de 27 sièges sur 49. Le MR est donc relégué dans l'opposition. En baisse, il abandonne 3 sièges.

À Anderlecht, tous les bureaux ont été dépouillés, le PS du bourgmestre Eric Tomas est en baisse à 29,73% (-7,04%), le MR est à 22,53%, Ecolo est en hausse à 15,52% (+4,17%), le PTB réalise un score impressionnant avec 14,61% (+12,92%). Après des discussions entre le MR et Ecolo, Eric Tomas et son cartel PS-CDH-sp.a devrait rempiler avec DéFI et Ecolo-Groen. Les trois partis confirment qu'un accord a été trouvé, il doit encore être validé ce lundi soir par les assemblées locales de chaque parti.

À Auderghem, tous les bureaux sont dépouillés. La liste du bourgmestre en titre Didier Gosuin (Défi) frôle les 50% (47,64%). Ecolo progresse là aussi de près de 9% à 22,68%. le MR est à 9, 47%, le PS recule de 2,46% et obtient 6,79%. Le bourgmestre reste donc Didier Gosuin.

À Berchem-Sainte-Agathe, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Joël Riguelle (cdH) recule de 4,39% à 25,96%, Le MR est en embuscade à 22,58%, une progression de 3%, le PS obtient 18,25% (+4,5%). Ecolo est en léger progrès (14,73% à 3,56%), comme Défi (9,7% à 1,47%). La majorité change, mais le bourgmestre reste : Joël Riguelle s'allie au PS et à Ecolo pour les six années à venir.

À Etterbeek, tous les bureaux ont été dépouillés, la liste du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) voit son score légèrement baisser de 0,55% à 41,46%. Ecolo (+10,86%) est 2e parti avec 27,84%. Les socialistes sont à 12,39%, Défi à 9,07%. La coalition actuelle MR-PS-Ecolo peut continuer son travail six ans de plus.

À Evere, tous les bureaux ont été dépouillés, la liste du bourgmestre Rudi Vervoort (PS) perd de petites plumes à 37,68% (-1,05%), tout comme le MR à 16,37% (-1,02%). Ecolo est en progrès à 16,85% (+3,51%) et devient 2e parti de la commune. Défi obtient 12,24% (+0,82%). La liste Humanistes recule de 2,94% à 6,05%. Dans cette commune, la coalition actuelle PS-Défi garde le contrôle de la commune.

À Forest, cela a négocié ferme toute la nuit, avec de nombreuses rumeurs autour de la future majorité. Et le dénouement est celui-ci: Ecolo, arrivé en tête, devant la Liste du Bourgmestre de Marc-Jean Ghyssels, emmène la majorité constituée du MR et du cdH. Le PS est donc relégué dans l'opposition. Marc-Jean Ghyssels perd son écharpe de bourgmestre et c'est Stéphane Roberti (Ecolo) qui l'enfile. A signaler aussi: l'entrée du PTB dans le conseil communal, avec 4 sièges. Le CDH perd encore des plumes. Il perd un siège.

À Ganshoren, tous les bureaux ont été dépouillés. Pro Ganshoren est en hausse (+5,77%) à 28,34%. Ensemble (21,31%), la liste du bourgmestre (18,09%) est derrière, Ecolo, ici aussi, est en hausse avec 16,45% (+7,32%). Défi et la N-VA ont également conquis de nouveaux électeurs (9,14% et 6,66%, +2,18% et 1,72%). Ici, une alliance Pro Ganshoren, MR et Défi permet à Pierre Kompany d'emporter le maïorat. Il devient le premier bourgmestre d'origine africaine en région bruxelloise. Une fonction qu'il devrait occuper pendant 3 ans. C'est ensuite son co-listier, Jean-Pierre Van Laethem qui endossera l'écharpe maïorale.

À Ixelles, tous les bureaux ont été dépouillés. Ecolo est premier parti avec 33,05% (+9,53%). La liste de la bourgmestre Dominique Defourny (MR) perd des plumes (25,55%, -3,54%), le PS grappille (18,91%, +2,30%), Défi est juste devant le PTB (7,16% et 6,26%). Ecolo va-t-il transformer l'essai ? Le parti vert a la main et Christos Doulkeridis annonçait dans la nuit qu'il s'associrait au PS pour former une majorité.

À Jette, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Hervé Doyen arrive en tête, en forte hausse avec 37,77% (+9,34%), même constat pour Ecolo qui progresse de 6,37% à 17,48%. Le PS chute de 8,77% à 15,59%, le MR est en léger baisse de 0,48% à 13,01%. Défi est stable à 6,71%, comme la N-VA avec 4,28%. La majorité en place peut continuer six ans de plus. Pas encore de confirmation pour le moment.

À Koekelberg, les 12 bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Pivin perd 17,54% à 38,79%. Une chute très importante, partiellement mise à profit par le PS du chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej et par Ecolo (respectivement 30,60%, +2,12% et 16,73%, + 3,64%). Et au final, c'est une petite révolution dans la commune du nord de Bruxelles : Ahmed Laaouej a annoncé, sur BX1, un accord de majorité avec Ecolo et le cdH. Philippe Pivin valse dans l'opposition. Cela faisait 38 ans qu'un Pivin dirigeait la commune. Ahmed Laaouej devient bourgmestre.

À Molenbeek, tous les bureaux ont été dépouillés. Le PS est en progrès à 31,34% (+2,16%), la liste de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR) est en baisse avec 23,96% (-3,37%). Gros score pour le PTB : 13,61% (+9,09%), le cdH, membre de la majorité, perd du terrain (8,39%, -3,22%). Molenbeek est l'une des rares communes à ne pas voir une progression significative d'Ecolo : (8,18%, en baisse de 0,8% par rapport à 2012, où les candidats Groen étaient présents). Catherine Moureaux appelle le PTB à entrer dans une majorité "de progrès" et estime qu'avec Ecolo, ce serait plus "confortable". Le cdH semble tout à fait hors-jeu, à l'inverse du MR qui pourrait revenir dans le jeu, si le PTB ne "monte" pas au collège.

À Saint-Gilles, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Charles Picqué (PS) s'effrite légèrement à 39,65% (-3,85%), Ecolo en profite avec 28,14% (+7,11%), le PTB obtient 13,22% (+9,19%), le MR est en forte baisse à 9,03% (-5,92%). Le PS a invité Ecolo à discuter. Des négociations (?) qui devraient débuter lundi ou mardi.

À Saint-Josse, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Emir Kir (PS) conforte sa majorité absolue en sièges avec un score de 47,32% (+3%), la principale force d'opposition, Ecolo, progresse également de 7,91% à 25,89%. Le MR obtient 7,75%, le cdH s'effondre de 9,37% à 7,20%. Selon nos informations, à Saint-Josse, le cdH ne resterait pas dans la majorité. Emir Kir pourrait être seul, avec son parti, aux commandes de la plus petite commune de Bruxelles.

À Schaerbeek, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Bernard Clerfayt (Défi) résiste bien avec 31,97% (-0,771%), Ecolo voit son score croître de 5,96% à 19,39%. Ces deux listes avaient annoncé, avant l'élection, leur désir de continuer à gouverner ensemble, à deux. Les électeurs leur offrent cette possibilité avec 27 sièges sur 47. Le dernier membre de la majorité sortante, le cdH, perd 1,83% à 7,22%, comme le PS qui recule de 6,23% à 18,09%. Le PTB passe de 1 siège à 6, de 3,35% à 12,66%. La liste "MR et citoyens" chute à 6,23% (-0,33%). Défi et Ecolo ont confirmé leur pré-accord électoral, et éjectent le cdH de la majorité.

À Uccle, tous les bureaux ont été dépouillés. le MR perd sa majorité absolue avec 32,51% (-14,81%), le cdH baisse également (7,51%, -1,38%). Dans l'opposition, Ecolo se situe à 26,80% (+10,07%), Défi à 13,28% (-0,53%), Uccle Ensemble, cette liste libérale dissidente fait mal au MR avec 9,44%, le PS est en forte baisse avec 7,75% (-5,50%). En sièges, le MR en dispose de 16 sièges, Ecolo 13, Défi 6, Uccle ensemble 3, PS 3, cdH 2. Malgré un score en baisse, Boris Dilliès se maintient à la tête de la commune grâce à une alliance avec le cdH, son actuel partenaire, et Ecolo.

À Watermal-Boitsfort, tous les bureaux ont été dépouillés. Ecolo, avec le bourgmestre Olivier Deleuze, cartonne avec 35,77% (+12,18%), Défi recule d'autant environ avec 21,93% (-11,21%), le MR est en hausse avec 19,30% (+5,57%), comme le PS de façon plus modeste avec 10,63% (+1,67%). Et c'est officiel : Ecolo et MR-GM ont signé un accord de majorité. Olivier Deleuze reste bourgmestre.

À Woluwé-Saint-Lambert, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Olivier Maingain (Défi) confirme sa majorité absolue avec 59,35% (+3,66%), percée d'Ecolo avec 16,79% (+5,90%), alors que le MR, WolHu et le PS sont en baisse (respectivement 11,12%, 7,55% et 4,41%). Olivier Maingain reste donc bourgmestre et quittera le Parlement fédéral, comme il l'avait annoncé pendant la campagne. Sans surprise.

À Woluwé-Saint-Pierre, tous les bureaux ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH) pointe à 31,72%, le MR à 30,83%, Ecolo à 20,64% (+10,79%), Défi à 11,40% (-2,49%) et le PS 5,40% (-0,20%). De quoi permettre à Benoît Cerexhe de rester bourgmestre pendant 6 ans de plus avec une majorité cdH-Ecolo-Défi.

En résumé, à 11h ce lundi matin, sur les 19 communes bruxelloises, notons que :

18 communes connaissent, sans énorme retournement de situation, leur bourgmestre : Auderghem (Dider Gosuin), Berchem-Sainte-Agathe (Joël Riguelle), Etterbeek (Vincent de Wolf), Evere (Rudi Vervoort), Ganshoren (Pierre Kompany), Jette (Hervé Doyen), Koekelberg (Ahmed Laaouej), Saint-Gilles (Charles Picqué), Saint-Josse (Emir Kir), Schaerbeek (Bernard Clerfayt), Uccle (Boris Dilliès), Watermael-Boitsfort (Olivier Deleuze), Woluwé-Saint-Lambert (Olivier Maingain), Woluwé-Saint-Pierre (Benoît Cerexhe), Forest ( Stéphane Roberti), Bruxelles-Ville (Philippe Close), Ixelles (Christos Doulkeridis), Anderlecht (Eric Tomas).

Stéphane Roberti), Ecolo est le grand gagnant, avec des progressions dans toutes les communes, sauf Molenbeek.

Partout où il se présente, sauf à Ixelles, le PTB dépasse les 10%. Et pourrait débarquer au pouvoir à Molenbeek.

Concernant les autres communes, on peut considérer que Molenbeek Saint-Jean par Catherine Moureaux.