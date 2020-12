En raison des conditions météorologiques, les autorités demandent une vigilance renforcée sur les routes de Wallonie

Au vu des dernières prévisions météorologiques, la Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route reste activée. La vigilance est donc toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates.

Des chutes de neiges sont en effet prévues dimanche soir et durant la nuit sur les hauteurs de l'Ardenne avec une intensité plus faible qu'en journée, on pourrait donc avoir un cumul de quelques centimètres de neige supplémentaire pour cette période.

►►► À lire aussi : La tempête Bella apporte pluie, neige et vent sur la Belgique : le point sur les dégâts

Concernant la situation sur le réseau régional, il y a peu de circulation sur les routes ce dimanche, ce qui a réduit l'efficacité du sel des épandeuses. La prudence est donc de mise pour les retours, surtout en province de Luxembourg où quelques embarras de circulation sont observés.

Vu les prévisions, il est recommandé à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route, en particulier sur le réseau secondaire. Avant tout départ, il est conseillé de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be).