En quoi consiste le "Stroomplan", ce plan de lutte contre la drogue dans le port d'Anvers?

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), rappelle dans une interview dans le quotidien néerlandais De Volkskrant que le trafic de cocaïne dans le port d'Anvers prend des proportions qui menacent la société. Le président de la N-VA y compare notamment le port d'Anvers à une passoire, où les "requins passent entre les mailles du filet". Pour essayer d'endiguer ce phénomène, le "Stroomplan" va voir le jour. Mais de quoi s'agit-il ?

Depuis son accession au pouvoir, l'homme fort de la N-VA met un point d'honneur à lutter contre le trafic de drogue. Mais, malgré sa "War on drugs", la quantité de tonnes de poudre blanche saisie ne cesse d'augmenter d'années en années. L’an dernier, le SPF finance (en charge des douanes) a communiqué une saisie record de 45,9 tonnes de drogue sur le territoire belge dont 42 tonnes au port d’Anvers.

Pour lutter plus efficacement contre l'importation de drogues via le port d'Anvers, une nouvelle "taskforce" appelée "Kali-team" va voir le jour dans le cadre du Stroomplan. Le gouvernement fédéral avait présenté en grande pompe ce plan en février 2018 en présence de nombreux ministres. Mais ce n'est que cette semaine que ce plan entre en application.

Constituée au départ de 30 et 40 personnes, cette équipe Kali regroupera sous un même toit police fédérale, parquet, inspection sociale et douanes. À terme, elle devrait comprendre entre 70 et 80 personnes. L'idée est d'échanger quotidiennement des informations pour mieux tracer les trafiquants.