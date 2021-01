"En matière de chasse, on empêchera jamais les braconniers mais les règles s’amplifient", estime Christophe Collignon

Après avoir été entendu par les enquêteurs, Stéphane Moreau a été incarcéré ce dimanche soir à la prison de Lantin. C’est un tournant important dans la saga judiciaire de Nethys et un séisme dans le microcosme liégeois. Avec lui, dans sa chute, Stéphane Moreau entraîne aussi l’homme d’affaires liégeois François Fornieri, ce qui est un coup de massue économique. Christophe Collignon est le ministre wallon des pouvoirs locaux. Sur La Première, il est revenu sur cette affaire.

L’incarcération de Stéphane Moreau à Lantin, "c’est une étape de franchie", estime Christophe Collignon. En effet, l’affaire Nethys "empoisonne la vie politique depuis plusieurs années parce que ça touche à la vie publique à la gouvernance publique". Et c’est pour cela que cette affaire "choque", estime le ministre wallon des pouvoirs publics. Parce qu’il s’agit de sommes importantes ayant été détournées. D’ailleurs, Christophe Collignon affirme : "Ce sont des montants qui sont sans commune mesure avec ce que l’on peut espérer lorsque l’on est gestionnaire public".

On parle en effet de 15 millions d’euros.

Au niveau politique, le travail a été fait

Or, pour Christophe Collignon, cet "opprobre" lancé sur la Région et les pouvoirs publics est dommageable dans la mesure où "à la base les intercommunales ont des missions nobles. Elles visent à rendre des services du type récolter des déchets ou distribuer de l’eau. Ici ce qui pèche c’est le problème de gouvernance. Ici on peut dire qu’on s’est un peu servi sur les intérêts publics c’est ça qui est déplaisant et choquant".

Mais le ministre wallon de pouvoirs publics le rappelle, "au niveau politique, le travail a été fait". Et d’ajouter, "la commission d’enquête a fait son travail et les différents gouvernements ont mis en application. Le but c’est d’éviter de reproduire ce type de schéma avec le décret gouvernance, en limitant les rémunérations, je serai ferme là-dessus".

Ne pas mettre tout le monde dans le même panier

Que ça ne se reproduise plus, voici le vœu pieu du microcosme politique liégeois. Mais comment cela a été possible par le passé ? "Ce qui a péché c’est qu’on n’avait pas la tutelle – maintenant le décret gouvernance permet cela — et c’est ce qui a permis à mon prédécesseur de se saisir de ce dossier".

L’affaire Nethys à sans nul doute abîmer l’image de la gestion politique liégeoise. Or, "ce qui m’embête c’est l’opprobre général que l’on jette sur la gestion publique et sur toutes les personnes qui gèrent des intercommunales, alors que la grande majorité des gestionnaires publics sont honnêtes", indique le ministre wallon.

Christophe Collignon indique tous les changements qui ont été menés pour qu’il n’y ait plus d’affaire Nethys, comme avec la mise en place du décret gouvernance. Mais la mise en place de règles, de filets de sécurité cela se fait petit à petit, c’est une adaptation permanente aux réalités de terrain estime le ministre. Il indique : "Les règles se modifient en permanence. Cela évolue, c’est comme en matière de chasse vous n’empêcherait jamais les braconniers, mais les contrôles, les règles s’amplifient et tout cela se resserre. Je ne peux pas vous garantir qu’il n’y aura plus jamais, dans le futur, des difficultés, mais on met toute notre énergie pour mettre en place des règles des contrôles et c’est ce que je souhaite fermement".

Tourner la page

Avec l'incarcération de Stéphane Moreau, est-ce pour autant la fin du volet politique de l'affaire Nethys ? Il y a désormais le temps judiciaire qui entre l'oeuvre. Pour l'heure, Christophe Collignon, en tant que ministre de tutelle, indique vouloir se concentrer sur "le sort des travailleurs, parce que derrière tout ça il y a aussi des entreprises et des travailleurs. Et c'est le devenir du groupe". Il faut désormais "tourner la page". Et d'ajouter, "j'ai pleine confiance dans le nouveau managament, la preuve en est on fait un travail en toute conscience. Mais quelque part on vide aussi les armoires on a envie de savoir le fin du fin".

Place à l'après donc. Christophe Collignon souilgne que "l'on met tout en place pour que l'entreprise puisse redémarrer. C'est aussi important que les gens qui travaillent pour cette entreprise dont le nom a malheureusement fat la Une pejorativement, puissent être rassurés".