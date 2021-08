En Flandre, Tongres et Looz vont fusionner, et pendant ce temps en Wallonie...

Les villes de Tongres et Looz ont annoncé ce mardi leur intention de fusionner. Looz qui cherche à réaliser des économies d’échelle a testé plusieurs scénarios avec différents partenaires potentiels avant de se décider pour sa voisine.

Les 2 conseils communaux acteront la décision le mois prochain. La fusion devra être finalisée au plus tard à la fin de 2023. La nouvelle entité sera ainsi en ordre de marche pour les élections communales de 2024.

Une lame de fond

Looz et Tongres entretiennent des relations de longue date. Elles sont aussi toutes deux emmenées par une majorité libérale-socialiste qui a probablement facilité le rapprochement.

Depuis 2017, une quinzaine de communes ont déjà franchi le pas qu’elles s’apprêtent à faire. Le gouvernement flamand stimule le mouvement : la région absorbe une partie des dettes communales pour que la nouvelle entité parte sur de meilleures bases.

Soutien wallon…

En Wallonie, depuis 1977, plus aucune commune n’a fusionné. Mais l’idée n’est pas morte. Hamoir et Ferrières, Ohey et Gesves, Marche et Rochefort y ont déjà songé. Sous le gouvernement wallon précédent, favoriser les fusions était un projet écrit en toutes lettres dans l’accord de majorité. Comme en Flandre, la ministre MR Valérie De Bue proposait de faire assumer par la région une partie du passif des communes qui se regroupaient. Mais aucune commune ne s’est engagée.

… variable

Officiellement, le nouvel accord de majorité entre PS, MR et Ecolo reprend le projet à son compte. Mais le ministre PS des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, ne cache pas qu’il n’y est guère favorable. Il préfère mettre l’accent sur les collaborations territoriales.

Supracommunal

Le terrain ne lui donne pas tort : 90% du territoire wallon est déjà en mode supracommunal. Le principe est simple : chacun conserve son autonomie mais peut coopérer avec ses voisins. Le plus souvent, une grande ville pilote et de plus petites communes se glissent dans son sillage en fonction de différents projets. Cela peut être un développement touristique, un projet de mobilité, la gestion de centres commerciaux…

Et demain des fusions ?

La question ne taraude guère les édiles wallons. En-dehors du MR qui affiche une plus grande détermination, les autres formations politiques restent tièdes à l’idée de relancer les fusions. Des projets sont cependant possibles comme le rapprochement de Marche-en-Famenne et de Rochefort actuellement toujours étudié.

Mais après examen, analyse et esquisse, chaque obstacle paraît souvent plus important que les bénéfices. Question de mentalité ? La fusion des communes n’est en tout cas pas la priorité du moment en Wallonie.