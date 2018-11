En danger la "norme salariale"? Et d'abord, ça sert à quoi?

Robert Verteneuil, le président de la FGTB était l’invité de Matin Première ce jeudi. Il dit craindre une norme salariale trop restreinte et une progression des salaires à zéro. Alors qu’est-ce que la norme salariale? Et les craintes du syndicat socialiste sont-elles justifiées?

La norme salariale est la progression maximale que pourront afficher les salaires dans le secteur privé pour les deux années à venir. Elle est négociée entre les partenaires sociaux à savoir partons et syndicats au sein de ce qu'on appelle l'Accord Interprofessionnels (AIP).

La norme salariale dépend de différents facteurs. Des facteurs régis par la loi du 26 juillet 1996. Cette loi définit l’évolution des coûts salariaux en fonction des évolutions précédentes chez nous et de l'évolution future des salaires de nos trois pays voisins: l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Pourquoi ceux-ci? Simplement parce que la Belgique étant un petit pays, son économie, notamment ses exportations, dépendent fortement de nos trois voisins les plus proches. Et cela, le gouvernement Michel a décidé de le prendre en compte. C’est pourquoi l’année dernière il a modifié cette loi de 1996 pour adapter encore plus précisément nos salaires à ceux de nos voisins allemands, français et néerlandais.

En 2017 et 2018 la norme salariale s’élevait à 1,1 % soit 0,55 % par an.

Au delà de la norme salariale, les partenaires sociaux doivent aussi tenir compte de l'évolution du coût de la vie via le mécanisme de l'indexation. Une indexation automatique sauf lorsqu'elle est suspendue par le gouvernement.