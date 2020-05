En colère, le personnel de l'hôpital Saint-Pierre accueille Sophie Wilmès le dos tourné

Fortement sollicités ces dernières semaines, les infirmiers et infirmières attendent aussi de voir les effets du "fonds blouses blanches" . Pour l’année 2020, il est prévu que ce Fonds reçoive 400 millions d’euros.

Le secteur a très mal accueilli les arrêtés royaux prévoyant une réquisition de personnel en cas de besoin . Les infirmiers estiment avoir fourni assez d'efforts et s'être montrés suffisamment disponibles tout au long de la crise sanitaire.

La Première ministre Sophie Wilmès a visité ce samedi plusieurs hôpitaux bruxellois. L’occasion de rencontrer tous ceux qui luttent depuis plus de deux mois maintenant contre la maladie et qui sont aujourd’hui à bout de souffle.

- Les soignants de l'hôpital Saint Pierre tournent le dos à Sophie Wilmès, première ministre Belge, lors de sa visite non officielle du 16 mai 2020 #bruxelles #belgique #hopital #wilmes #COVID19 #nurse pic.twitter.com/MJubo1mGB9

"Le politique nous tourne le dos constamment face à nos appels à l’aide, affirme un infirmier qui a préféré garder l’anonymat, au micro de la RTBF. Les équipes sont sous-staffées et les taux de burn-out le démontrent. On demande que le métier soit revalorisé et que le comptage d’équipe soit révisé à la hausse."

Sophie Wilmès a rencontré des représentants de cette action pendant une quarantaine de minutes. "Je pense qu'il y a un 'après Covid' et personne ne peut prétendre ne pas avoir compris ni ressenti la détresse du personnel infirmier, qui était déjà là avant la crise et qui s'est accru avec les difficultés", a-t-elle déclaré à l'issue de cet échange.

Et celle qui fut ministre du Budget dans le gouvernement fédéral entre septembre 2015 et octobre 2019 conclut : "J'ai envie d'apporter un message d'apaisement. Je ne conçois pas que l'après-crise soit ramené à ce qu'il y avait avant."