En cas de nouvelles élections, voici pourquoi on ne revotera que pour les fédérales

"De nouvelles élections sont de plus en plus inévitables." Bart De Wever, le leader de la N-VA, ne le souhaite pas et appelle les autres partis flamands à résister. Mais le scénario d’un scrutin anticipé circule de plus en plus depuis les derniers blocages en vue de la formation du gouvernement fédéral. Cela fait près de 300 jours que les différents chargés de mission désignés par le Roi ne parviennent toujours pas à mettre sur pied une coalition.

Toujours est-il que si les Belges retournent dans l’isoloir, ce ne sera que pour les législatives, pour élire les députés de la Chambre. Si le 26 mai 2019, les électeurs votaient pour les fédérales, les régionales, les européennes, le futur scrutin sera plus restreint. Certains s’inquiètent de devoir multiplier leur choix ? Il n’en sera rien. Explications.

Pourquoi uniquement le fédéral ?

La crise politique actuelle ne concerne que le niveau fédéral, même si l’élection des députés de la Chambre a eu lieu le dimanche 26 mai 2019, en même temps que l’élection des députés régionaux et européens. Tant en Wallonie, qu’en Flandre ainsi qu’à Bruxelles, le scrutin de l’année dernière a permis de dégager des majorités régionales dans les trois entités du pays. Rapidement après les élections, la Wallonie, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale se sont dotés de gouvernements. Là où ça coince depuis 300 jours, c’est au niveau du fédéral où il faut trouver un compromis entre francophones et néerlandophones. Avec une autre difficulté, celle de la différence idéologique entre le premier parti de Wallonie (le PS) et le premier parti de Flandre (la N-VA). Comment parvenir à sceller un accord entre deux partis que tout oppose et qui ont souvent formulé des exclusives l’un envers l’autre ? C’est tout le problème pour les informateurs.

Les niveaux de pouvoir sont différents, les bulletins de vote sont différents, les enjeux sont relativement différents : voilà pourquoi, en termes d’organisation d’élections, il faut scinder le scrutin fédéral des deux autres.

Mais pourquoi certaines élections ont quand même lieu en même temps ?

Avant 2014, les élections fédérales avaient lieu tous les quatre ans, les élections régionales et européennes tous les cinq ans et les élections communales et provinciales tous les six ans. Conséquence : des Belges appelés aux urnes très régulièrement. Entre 1994 et 2012 par exemple, les électeurs ont voté onze fois (à la faveur également d’une crise politique de 541 jours). Le personnel politique est systématiquement en campagne : pas évident de mener à bien des réformes lorsque le mandat est entrecoupé d’échéances électorales. La fédéralisation du pays a permis de donner de l’autonomie aux Régions (et aux Communautés) et de les doter de représentants politiques qu’il faut élire. Mais face à la multiplicité des scrutins, le législateur a décidé de rallonger, dès 2014, la durée du mandat fédéral de quatre à cinq ans. Raison pour laquelle, il s’est passé cinq ans entre le scrutin général de 2014 et celui 2019.

Par ailleurs, dans le meilleur des mondes, le triple scrutin est toujours organisé le dernier dimanche de mai. A l’inverse du double scrutin communal et provincial (pas de scrutin provincial à Bruxelles) qui a toujours lieu le deuxième dimanche d’octobre.

Pourquoi en 2024, nous devons voter cinq fois ?

C’est le hasard du calendrier qui veut qu’en théorie, en 2024, les Belges seront amenés à voter quatre voire cinq fois: fédérales, régionales, européennes, communales et provinciales. Mais pas le même jour : les trois premières élections en mai, les deux dernières en octobre. La situation politique actuelle au niveau fédéral pourrait donc empêcher cette heureuse conjonction puisque nous voterions avant terme. La législature de cinq ans débutera à la date du nouveau scrutin et non plus du 26 mai 2019. Si nous revotons cette année, le prochain scrutin fédéral aura donc lieu en 2025.