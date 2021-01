En cas de foyers de contamination dans les écoles, les stratégies varient d’une région à l’autre

La semaine dernière, la Flandre a eu à gérer des cas de contamination au Covid-19 dans ou autour d’écoles, avec une mise en évidence de la présence du variant britannique du coronavirus.

En Flandre occidentale, à Houthulst, un foyer de coronavirus dans une maison de repos a nécessité la prise de mesures d’urgence dans toute la région. Houthulst, Dixmuide et quelques localités environnantes ont connu une sorte de confinement, avec une limitation plus stricte des activités. Dans les écoles de la région, les autorités ont voulu procéder à des tests massifs pour mesurer l’ampleur de la propagation du variant britannique. Même chose en province d’Anvers, à Edegem et Kontich. Là, une vacancière qui n’avait pas respecté les règles de la quarantaine à son retour de Suisse a été à l’origine d’une propagation du virus dans deux établissements scolaires.



Dans les deux cas, les autorités locales, le bourgmestre et la Région flamande ont coordonné les opérations. Des bus appartenant à l’hôpital universitaire d’Anvers et aménagé pour réaliser des tests de dépistage ont été dépêchés sur place pour procéder à des tests sur la population des écoles et les enseignants.

C’est la politique de santé imaginée par les autorités en Flandre pour répondre à ce type de crise.