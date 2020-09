En août, la chaleur a plus tué que le Covid-19

Est-ce que les préoccupations autour du Covid-19 ont trop focalisé l’attention aux dépens d’autres problèmes de santé ? On peut se poser la question en découvrant les chiffres de mortalité dus à la canicule du mois d’août.

Entre le 5 et le 20 août dernier, les températures ont grimpé et pendant plusieurs jours, elles ont dépassé les 30 °C. Durant cette période, la chaleur et l’augmentation de l’ozone dans l’air ont causé jusqu’à 488 décès par jour, bien davantage que le Coronavirus.

Sans précédent

La ministre Morreale a détaillé ce bilan tragique. "Sur une période de 16 jours, il y a eu 5659 décès observés dont 1460 en plus que les autres années hors période de canicule." Principales victimes de la chaleur : 742 personnes âgées de plus de 85 ans et 600 autres dans la tranche entre 65 et 84 ans.

Pire que le Covid-19

Cela représente une surmortalité de 35% due à la chaleur, la plus grave à laquelle la Belgique ait jamais dû faire face. Cela démontre à quel point le changement climatique devient un véritable problème de santé publique, selon le député Laurent Heyvaert qui interrogeait hier la ministre.

Problème environnemental

Une autre statistique indique l’importance de s’attaquer à la question. La ministre Morreale cite encore ce chiffre : les décès dus à la vague de chaleur, dit-elle, ne représentent qu’une partie des 12.000 morts provoquées chaque année en Belgique par la mauvaise qualité de l’air.