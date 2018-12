En 2048, la Flandre sera une République pour Ben Weyts

Lunettes, moustache, couverture à carreaux sur les genoux et quelques rides supplémentaires : Ben Weyts a décidé de voyager dans le temps pour souhaiter ses bons vœux. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook le ministre N-VA de la Mobilité et du bien-être animal s'imagine en 2048 dans un monde où il existe une République de Flandre. Une vidéo critiquée sur les réseaux sociaux.

Si certains s'en tiennent aux tweets et aux messages Facebook, d'autres dans le monde politique rivalisent d'imagination pour souhaiter le meilleur à leurs soutiens. C'est le cas de Ben Weyts qui a décidé de publier une vidéo dans laquelle il apparaît plus vieux, entourés de ses petits-enfants à qui il fait le récit des événements des 30 dernières années.

Un Roi de la Wallonie

"Il y a trente ans, il y avait encore des embouteillages. Il y a 30 ans, il y avait encore ... des socialistes, des personnes qui abattaient les animaux sans étourdissement également" raconte Ben Weyts à ses petits-enfants. Une pratique qui s'est arrêtée "le 1er janvier 2019 dans la République de Flandre" explique le ministre NVA. Une vidéo-fiction dans laquelle Ben Weyts évoque à travers des anecdotes ses ambitions et sa vision de la Belgique, de la Flandre et de la Wallonie. D'ailleurs, sur une page de journal tenu par le ministre, on découvre que la Wallonie a désormais un Roi à part entière : Elio Di Rupo.

Pour Frédéric François, professeur de communication à l'UNamur et l'UCL, cette technique de communication "est beaucoup plus efficace, surtout à l'heure actuelle où le discours ne passe plus".