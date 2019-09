En 2024, le budget risque une sortie de route de plus de 11 milliards

On ne peut pas dire que les prévisions du Comité de monitoring incite à l'optimisme. Selon ses projections - dont la RTBF a pu prendre connaissance - le déficit budgétaire (nominal) s'élèverait à 11,8 milliards d'euros à l'horizon 2024. A politique échangée, 2019 se solderait par un déficit de 6,6 milliards, en 2020 par 8,8 milliards, en 2021 par 9,6 milliards, en 2022 par 9,8 milliards, en 2023 par 10,8 milliards et en 2024 par 11,8 milliards.

Quant au déficit structurel, celui qui sert de véritable indicateur à la Commission européenne et sur lequel elle base ses recommandations, il devrait lui être de 11,376 milliards d'euros en 2024, soit un déficit de -2,12% du PIB, loin du retour à l'équilibre initialement promis pour 2021. Une contre-performance en perspective pour la "Suédoise" ? A voir. A titre de comparaison, en 2014, à la fin de la législature Di Rupo, le déficit structurel s'élevait à -2,8% du PIB….

Prudence et petits pas

Reste que les perspectives sont plutôt sombres. En cause, des prévisions de croissance revues à la baisse : de 1,6% elle sont passées à 1,3%, plombées par le climat d'incertitude ambiant et la perspective d'un hard-Brexit. La ministre du Budget, Sophie Wilmès (MR), tient cependant à relativiser, d'autant rappelle-t-elle que les chiffres du Comité de monitoring doivent encore être validés par les experts :"ces hypothèses s’élaborent à politique inchangée. Autrement dit, les estimations faites pour 2024 partent du principe qu’aucune nouvelle initiative ne serait prise sous cette législature, ce qui est hautement improbable. Néanmoins, ces projections à long terme nous sont très utiles puisqu’elles permettent de mieux appréhender la réalité budgétaire de notre pays."

Et une réalité budgétaire pas vraiment rose, la ministre du Budget concède que la Belgique devra faire face dans les années à venir à des défis budgétaires importants. "En particulier ceux liés au vieillissement de la population. Comme annoncé à plusieurs reprises, les incertitudes économiques ainsi que des nouveaux effets volumes en dépenses sociales expliquent la dégradation de la trajectoire budgétaire. Nous savons d’emblée que les dépenses en pension et en maladie-invalidité afficheront une hausse significative."

Un gouvernement, ça presse !

Quoiqu'il en soit, si la Belgique veut vraiment respecter la trajectoire budgétaire qu'elle a envoyée à l'Europe, voire revenir à l'équilibre budgétaire comme elle s'y est engagée en 2021, il y a urgence ! Rien que pour 2020, un rééquilibrage budgétaire impliquerait des économies de l'ordre de 8 milliards.

De quoi donner encore un peu plus de grains à moudre aux informateurs royaux, toujours à pied d'œuvre pour tenter de mettre en place un nouveau gouvernement fédéral. Car le gouvernement actuel, minoritaire et en affaires courantes, ne dispose pas d'une marge de manœuvre pour pouvoir redresser la barre.

"Parmi toutes les ‘urgences’ qui font l’actualité aujourd’hui s’imposera très prochainement l’urgence socio-économique et budgétaire. Seule une politique de réduction des déficits à long terme couplée au soutien de notre économie et à une reprise des investissements stratégiques est viable pour notre pays. Il est donc plus que nécessaire d’avancer dans la formation d’un nouveau gouvernement fédéral afin de ne pas hypothéquer les résultats déjà engrangés mais surtout de faire face aux défis qui s’imposent à nous ", prévient la ministre du Budget.