En 2021, la croissance économique est de retour. Comment la Belgique en profitera-t-elle ?

La croissance économique sera meilleure en 2021 que ce qui était attendu. Le Bureau fédéral du Plan mise sur 5,5% de croissance en 2021. Les uns après les autres, les différents organismes qui se livrent à cet exercice revoient leurs chiffres à la hausse. C’est que le moral des entreprises est meilleur que prévu. Globalement, elles s’attendent à retrouver de meilleurs niveaux. Les consommateurs aussi ont été, en moyenne, moins touchés que prévu par la crise, même si tous n’ont pas été logés à la même enseigne.

Pourquoi cette hausse plus importante de la croissance ?

D’abord, cette hausse attendue de 5,5 du Produit intérieur brut (PIB) est à relativiser. En 2020, le PIB s’est contracté de 6,1%. Actuellement, la Belgique est sur une trajectoire de retour à l’activité qu’elle avait en 2019 "Quelque part, les bons chiffres de croissance attendus sont d’abord et avant tout le signe d’un retour à une situation un peu plus normale plutôt que l’idée d’un boom économique", souligne Philippe Ledent, économiste chez ING. Avec cette croissance de 5,5%, globalement, l’économie belge rattrapera le niveau qu’elle avait avant la crise du Covid-19. La reprise économique actuelle est aussi conditionnée par différentes choses. Parmi celles-ci, la vaccination qui devrait permettre un retour à une réouverture des économies "C’est la condition sine qua non pour avoir un retour de la croissance économique", estime Philippe Ledent, en espérant qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises, comme de nouveau variants plus virulents. La vaccination et la perspective d’éloignement du Covid-19 donneraient donc de l’espoir aux entreprises et aux ménages. "A partir du moment où on rouvre les économies, on part de l’hypothèse que les ménages vont se remettre à consommer et que les entreprises vont investir", explique Philippe Ledent. Pour Étienne de Callataÿ, chef économiste chez Orcadia Asset Management, "C’est parce que les ménages consomment qu’il y a une telle croissance. Si les ménages avaient tous eu peur, il n ´y aurait pas un tel retour de la croissance". Pour lui, en 2020, les ménages qui avaient accumulé par peur de perte d’emploi, de pertes de revenus futurs ou parce qu’ils ne pouvaient pas dépenser certains budgets comme celui des vacances vont dépenser en 2021. "C’est une excellente nouvelle", poursuit Etienne de Callataÿ. "Au niveau microéconomique, il y a des terribles différences, mais au niveau macroéconomique, le revenu des ménages n’a pas été trop entamé par la crise, notamment grâce aux systèmes d’aides mis en place", poursuit Philippe Ledent, économiste chez ING, n’oubliant pas que si, globalement, les ménages belges se sortent bien de la crise, pour certains c’est beaucoup plus compliqué, avec des pertes de revenus à la clé. La manière de sortir de crise est aussi très différente de ce qui s’est pratiqué lors de la crise précédente, la crise financière de 2008. "Les entreprises avaient eu peur de se retrouver à cours de liquidités et avaient gardé le trésor de guerre dont elles disposaient. Ici, il n’y a pas cette même contrainte de devoir garder cet argent dont on dispose. Bien sûr, il y a des secteurs, comme l’Horeca ou l’événementiel où beaucoup d’entreprises n’ont plus de liquidités, mais ce n’est pas généralisé à l’ensemble de l’économie ", analyse Etienne de Callataÿ. Cela explique pourquoi les entreprises sont plus confiantes et prévoient d’investir, comme le montrent les prévisions du Bureau du Plan. Les investissements devraient croître de 8,7% en 2021 selon cette institution.

L’emploi va-t-il bénéficier de ce retour de la croissance ?

Selon les prévisions du Bureau du Plan, l’économie belge devrait générer 34.000 emplois en 2021 et environ 8900 en 2022. Avec une croissance économique de 5,5%, on pourrait se dire que c’est peu… "Ce sont des niveaux de création d’emploi modestes au regard de la croissance économique. Mais, en 2020, l’évolution de l’emploi n’a pas du tout été à la mesure du choc négatif qu’on a connu. Puisque l’emploi n’a pas trop plié en 2020 alors que l’activité a connu une chute énorme, il est normal que dans la phase de reprise économique, l’emploi ne progresse pas à la vitesse à laquelle on l’attendrait quand on a un chiffre de croissance de l’ordre de 5%", explique Philippe Ledent. Pour Etienne de Callataÿ, le fait que les Belges se remettent à consommer indique que les perspectives d’emploi sont bonnes. "D’ailleurs, en matière d’emploi, la crainte la plus importante, c’est une pénurie de main-d’œuvre, que les entreprises ne trouvent pas la main-d’œuvre dont elles auront besoin. C’est vrai dans la construction, l’horeca", estime Etienne de Callataÿ. Pour lui, "qui dit retour de l’emploi dit recul des peurs de se retrouver sans emploi et dit qu’on va pouvoir puiser dans son matelas, dans ses réserves" et donc recommencer à acheter. Cependant, il conviendrait de rester prudent. Pour Philippe Ledent, cette reprise comporte des aspects délicats, car tôt ou tard, les mesures de soutien à l’économie, comme les délais de paiement ou le chômage Corona vont devoir disparaître. A ce moment-là, il faudra que la croissance économique soit vigoureuse. "Si cette phase de rattrapage est un peu molle et qu’en même temps on avait la fin des mesures de soutien à l’économie, je crains qu’on ait des pertes d’emploi parce que l’emploi total est déjà revenu à son niveau d’avant crise, mais l’activité ne l’est pas. SI l’activité reste trop longtemps en dessous de son niveau d’avant crise, il ne faut pas se leurrer, il y aura un ajustement de l’emploi", craint Philippe Ledent. Et Philippe rappelle que sur les quatre premiers mois de 2021, en moyenne, près de 400.000 travailleurs continuaient à utiliser le chômage spécial "Corona". "Au total, sur les trois premiers mois de l’année, 12 millions de journées chômées " "Corona" ", soit l’équivalent de 200.000 emplois à temps plein", ajoute Philippe Ledent. Il faudra donc une croissance dynamique pour que les entreprises se disent qu’elles ont besoin de garder dans leurs effectifs cette main-d’œuvre qui a été mise en chômage ""Corona"".

Les plans de relance joueront leur rôle

Les plans de relance lancés par l’Union européenne auront aussi une importance dans la reprise de l’économie belge. Les investissements, le maintien de l’emploi devraient se trouver soutenus dans toute une série de secteurs. "Si vous êtes dans l’isolation des bâtiments, dans l’énergie électrique, l’hydrogène, vous êtes gagnant et allez pouvoir bénéficier de cette manne publique", estime Etienne de Callataÿ. Cependant, tous les secteurs ne ressortiront pas de la même manière de la crise. "Nous ne reviendrons jamais dans le mode de fonctionnement complet de l’économie de 2019. Une économie évolue tout le temps et une crise est un accélérateur de ce mouvement. Ça veut dire qu’il y a des secteurs qui, même quand l’économie va rouvrir, se rendront compte qu’ils ne reviennent pas à l’activité d’avant parce que les consommateurs consomment différemment etc.", estime Philippe Ledent.

A l’horizon 2023, un assainissement des finances publiques ?

Si la crise de la Covid n’a pas eu les effets économiques catastrophiques redoutés, "c’est parce que les pouvoirs publics ont sorti les carnets de chèques et sont intervenus de manière spectaculaire aussi bien en termes de recettes que de dépenses", explique Etienne de Callataÿ. Pendant la crise, le pays s’est appauvri. Il y a eu moins d’activité économique, moins de recettes et plus de dépenses pour l’Etat. Les finances publiques en ont pris un coup. Cependant, l’Union européenne qui a longtemps été derrière les Etats Membres pour les pousser à assainir leurs finances a été, cette fois, plus accommodante. "Hier, on pensait que de bonnes finances publiques, c’était des finances publiques avec un équilibre budgétaire. Aujourd’hui, la pensée est plutôt qualificative que quantitative. Nous pensons que de bonnes finances publiques sont celles qui font ce qu’il faut faire pour que l’économie fonctionne bien", explique Etienne de Callataÿ. Il faudra pourtant, un jour, revenir à plus d’équilibre budgétaire. "Il faut maintenir un discours d’une certaine discipline budgétaire et non pas laisser penser que l’argent coule des murs, que parce qu’on a pu dépenser sans compter en 2020 et que les marchés financiers semblent s’en être accommodés, qu’on pourra faire la même chose en 2021, 2022 et après", ajoute Etienne de Callataÿ. D’ailleurs en 2023, l’Union européenne devrait convenir de nouvelles règles budgétaires que les Etats membres devront suivre.