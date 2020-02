En 2010, Bart De Wever dézinguait une mission royale et provoquait sa fin brutale

"C’est avant tout la conséquence de la démarche brutale du président du PS Paul Magnette. Son "J’en ai marre", c’était du jamais vu pour nous et je pense pour le Roi aussi. […] Avant que Koen Geens aille voir le Roi, Paul Magnette a fait sa sortie. Une sortie médiatisée, brutale pour nous. C’est vraiment du jamais vu."

Extrait de Jeudi en prime : Cieltje Van Achter - 21/02/2020 Place à jeudi en prime, notre invitée Cieltje Van Achter. Elle est N-VA, députée bruxelloise et vice-présidente de la N-VA. On va tenter d'en savoir plus sur la position de la N-VA face à une situation politique fédérale qui reste ultra compliquée.

Conférence de presse de la N-VA du 4 octobre 2010

"Patauger", "jeu enfantin", "compteurs à zéro" "Nous devons oser effacer le tableau, mettre les compteurs à zéro, essayer de démarrer une nouvelle histoire. […] Je suis disponible si on estime que c’est souhaitable. […] Nous faisons marche arrière. Cette histoire est au bout, reconnaissons-le. Arrêtons de patauger. Il n’y a pas de temps à perdre. Et si on veut me faire porter le chapeau, tant pis. Moi, je refuse de participer à ce jeu enfantin." À peu de chose près, les propos de Bart De Wever ne sont guère différents, en 2010, de ceux de Paul Magnette, en 2020, lors de cette Saint-Valentin dont se souviendra longtemps Koen Geens… Dans la foulée, le lendemain, Danny Pieters et André Flahaut sont déchargés de leur mission. Danny Pieters est très clair sur les raisons de cette fin abrupte de cette mission royale : "Nous avons pu vérifier hier que la situation est actuellement bloquée. Et qu’à la suite de notre médiation, il n’a pas été possible de trouver une solution." Comme pour le PS en 2020, la N-VA débranche la prise d'une mission royale en passant par les médias...

Conférence de presse de Danny Pieters et André Flahaut (5 octobre 2010)

Les réactions ont fusé après cette démission. Et parmi celles-ci, un certain Paul Magnette (voir le sujet JT ci-dessous) qui déclare : "Bart De Wever fait exploser la négociation sur de purs prétextes et même sur des mensonges." Notons également que pour le président du CD & V de l’époque, Wouter Beke, un gouvernement sans la N-VA était "exclu" : "le signal électoral a été très clair. Les francophones veulent le PS au gouvernement, les Flamands ont donné un mandat à N-VA pour former un gouvernement."

Réactions après la conférence de presse de la N-VA (5 octobre 2010)

Quelques jours plus tard, Bart De Wever est nommé "clarificateur" pour une très courte mission, qui échouera. Il faudra attendre le retour des libéraux d’abord et la décision du CD & V, en juillet 2011, d’accepter de monter dans un gouvernement sans la N-VA pour que la situation change, qu’un accord institutionnel sur BHV soit réalisé et qu’un gouvernement soit formé, après 541 jours de crise politique. En 2020, bis repetita placent ?