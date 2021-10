En 20 ans, le patrimoine des partis politiques a plus que doublé

Les 12 partis représentés à la Chambre totalisent 134 millions d’euros de patrimoine. En 1999, ce montant s’élevait à 56 millions d’euros. L’analyse des bilans comptables de 2020 nous apprend aussi que les partis d’opposition continuent à investir en masse pour convaincre l’électeur. Début juillet, la Chambre publie comme à son habitude les rapports financiers des partis politiques. C’est le moment de mettre ses lunettes de comptable et de voir comment les partis politiques ont géré leurs finances durant l’année corona 2020. Une manière de mesurer la richesse d’un parti est de regarder la rubrique "capitaux propres" dans la section "passif" du bilan. Il s’agit des ressources d’une société qui appartiennent à ses actionnaires. À cela, on ajoute les "provisions pour risques", de l’argent mis de côté pour payer des dépenses électorales, d’éventuelles réparations et d’autres frais à venir. Et pour finir on en retire les dettes et on obtient le "patrimoine net" des partis.

Grâce à ces chiffres récoltés par trois chercheurs de la KULeuven (Vives), on voit que le patrimoine des partis politiques a plus que doublé en 20 ans. De 56 millions en 1999, ils sont passés à 134 millions en 2020. ►►► À lire aussi : Coût de la démocratie : combien vaut votre vote ? L’année 2020 n’est pas une année record en termes d’accumulation de richesses : les partis avaient puisé dans leurs réserves pour financer les élections des deux années précédentes. C’était en 2017 que les partis n’ont jamais été aussi riches. Le politologue Bart Maddens (KULeuven) prévoit néanmoins que le record pourrait être battu en 2023 : "En l’absence d’élections les trois prochaines années, les partis vont pouvoir accumuler davantage de richesses et probablement dépasser les montants de 2017." Propagande à tout va Même si 2020 était une année sans élection, les partis d’opposition au fédéral ont dépensé beaucoup d’argent pour influencer ou convaincre les électeurs. Le compte des résultats des partis confirme les chiffres récoltés par Adlens sur les publicités Facebook des partis politiques : la N-VA, le Vlaams Belang et le PTB sont non seulement les plus actifs sur les réseaux sociaux, mais ils dépensent aussi de loin le plus d’argent en "publicité de propagande", terme issu des annexes des comptes financiers.

Sur les 9,5 millions d’euros dépensés l’année dernière en propagande, 6,7 millions provenaient de la N-VA, du Vlaams Belang et du PTB. De son côté, le PS a par exemple dépensé sept fois moins que la N-VA pour convaincre l’électeur. VB et PTB enregistrent les plus grands bénéfices À chaque élection, les cartes sont rebattues. Plus les partis récoltent de voix, plus leurs dotations dans les différents parlements sont élevées. La victoire du Vlaams Belang, du PTB et d’Ecolo en 2019 se reflète ainsi dans les bénéfices de ces partis. Résultat ? Le Vlaams Belang a enregistré un bénéfice de 4,1 millions d’euros, le PTB 3,4 millions et Ecolo 2,3 millions.

Le seul parti dans le rouge est le sp.a (appelé dorénavant Vooruit). Entre 2019 et 2020, le parti de Conner Rousseau a enregistré une perte de 1,3 million d’euros. Niels Pattyn, porte-parole du parti, explique : "Notre mouvement a pu constituer des réserves lors de bons résultats électoraux. Le sp.a a obtenu le plus faible résultat de son histoire ces dernières élections, ce qui a entraîné une sérieuse réduction des ressources. Nous avons bien sûr essayé de faire tout notre possible pour permettre au plus grand nombre de personnes de conserver leur emploi. Même si cela signifie que nous devons nous rabattre sur les réserves constituées auparavant." Échec électoral rime souvent avec coupe dans le personnel De mauvais résultats électoraux peuvent aussi avoir un impact sur le personnel des partis. Les coûts de personnel du PS ont par exemple diminué de 18% en un an (- 1 million d’euros). "Le nombre de membres du personnel varie selon les capacités financières liées aux résultats des élections. Au siège du parti, il y a eu plusieurs départs après les élections dont 2 licenciements", explique Frédéric Masquelin, porte-parole du parti socialiste. ►►► À lire aussi : Sondage RTBF : un quart des Belges veulent la fin de notre démocratie parlementaire Le cdH a aussi réduit de 18% ses charges de personnel en raison des mauvais résultats électoraux. "À la suite des dernières élections, nos subsides ont subi une diminution de plus de 25%. Le personnel a subi la même tendance et a diminué d’environ 15 équivalents temps plein", explique John Lewis, administrateur délégué du cdH. Selon Jean Faniel, directeur général du CRISP, le PS peut sauver les meubles car le parti livre plusieurs ministres dans les différents gouvernements : "Le PS est revenu au pouvoir en Région wallonne puis, un an après, au fédéral. Les personnes ont dès lors pu être recasées dans des cabinets si nécessaire. Au cdH, il faut ajouter aux coupes dans le personnel du parti la disparition des cabinets dans les deux Régions et à la Communauté, ce qui a dû être autrement plus douloureux…"

Le Vlaams Belang a lui aussi diminué de moitié ses coûts de personnel entre 2019 et 2020, devenant ainsi le parti qui dépense le moins en personnel. La raison ? Non pas parce que le parti de Tom Van Grieken a perdu les élections, bien au contraire, mais plutôt pour consacrer davantage de moyens dans la communication et la propagande. WhatsApp, Tik Tok, Facebook, Twitter… Le parti multiplie les canaux de communication et est aussi le premier à avoir lancé sa propre chaîne Youtube et sa propre application. Dans le cadre de la semaine de la démocratie du 4 au 8 octobre, la RTBF a lancé sa page spéciale "Bye-Bye, la démocratie ?". Vous y retrouverez toute une série d’articles consacrés aux enjeux de la démocratie, dont le financement des partis politiques.