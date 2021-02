Emploi : lente reprise du travail intérimaire

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus a eu, a et aura encore des conséquences économiques et sociales. Le marché de l’emploi s’est contracté dans beaucoup de secteurs. Le travail intérimaire n’a pas fait exception. Cependant, après un creux de la vague observé au cours de l’été 2020, les offres de travail intérimaire semblent augmenter. Federgon, la fédération du secteur de l’intérim l’a observé en décembre.

Cette observation rejoint celle faite le Forem en Wallonie. Ce lundi matin, sur les ondes de La Première, l’administratrice générale, Marie-Kristine Vanbockestal , parlait d’un "marché de l’emploi assez atypique", où " deux, trois gros secteurs performent fortement à cause de la crise ", soit le biopharma " qui explose ", ainsi que le secteur du transport et de la logistique qui est très performant. Des arbres qui cachent la forêt. Cela n’empêche pas le nombre de demandeurs d’emploi d’augmenter. Sur les dix mois de la crise en 2020, 90.000 personnes se sont inscrites suite à une perte d’emploi.

Chez Federgon, on attribue cette augmentation moyenne du nombre d’heures prestées dans l’intérim à des raisons qui sont très liées au contexte épidémique actuel. "Il y a des remplacements de personnel fixe, parce que des gens sont en quarantaine ou sont malades", explique Paul Verschueren, le Directeur du service économique de Federgon. Et il ajoute deux autres raisons : "Deuxièmement, il y a des postes vacants dans certains secteurs qui ont un surcroît de travail, comme le commerce électronique, le retail, le secteur médical et de soins, et certaines industries. Troisièmement, il y a des missions spéciales, des missions pour lesquelles il y a un besoin d’intérimaires, par exemple le contrôle des foules ou le contact tracing", poursuit Paul Verschueren.

Cette augmentation du travail intérimaire dans certains secteurs et pour certaines professions ne permet pourtant pas de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Par rapport à décembre 2019, Les chiffres du travail intérimaire en décembre 2020 sont inférieurs de 5,45%.

Chez Indeed, l’un des leaders du marché des offres d’emploi, on constate que le nombre d’offres d’emploi stagne depuis octobre. Le point le plus bas avait été atteint au cours de l’été. Ensuite, il y avait eu une lente reprise, mais depuis l’automne ce n’augmente plus.

Les chiffres d’Indeed confirment que l’on n’engage plus autant qu’avant. Par rapport à la même période avant la crise épidémique, il y a 32% de postes vacants en moins. Il y a, bien sûr, des secteurs comme l’Horeca ou l’hôtellerie où le nombre d’emplois vacants a dégringolé et où la reprise reste au ralenti.

Pour Arjan Vissers, responsable de la stratégie chez Indeed, " les perspectives sont loin d’être réjouissantes ". " La crise sanitaire continue de toucher le marché du travail. On s’attend à ce que de nombreuses entreprises doivent fermer pour des raisons financières, entraînant de grosses retombées sur l’emploi ", explique Arjan Vissers, qui constate que la Belgique ne fait pas partie des pays où la reprise du marché du travail est la meilleure. En France, par exemple, cette reprise est, avec 15%, deux fois plus importante qu’en Belgique.