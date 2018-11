Emmanuel Macron à Louvain-La-Neuve: "Il faut dialoguer avec les gilets jaunes"

Dans le cadre de la visite d’État d'Emmanuel Macron en Belgique, un débat avec les étudiants de l'UCLouvain a été organisé avec le président français et le Premier Ministre Charles Michel à l'Aula Magna, à Louvain-la-Neuve. Cette prise de parole a fait suite à une visite du chef d'état dans la commune de Molenbeek ce lundi matin.

Ils étaient environ un milliers d'étudiants présent dans l'assemblée pour voir ou même interroger le chef d'état français. Le thème était "Nous, demain, l'Europe", le débat, qui a duré 1 heure et 15 minutes, portait donc sur les grands enjeux internationaux et questions européennes du moment. Il s'est déroulé comme un véritable ping-pong de questions-réponses entre l'homme politique et les jeunes de l'assemblée.

Questions "cash"

Les étudiants posaient des questions directes, souvent liées à leur spécialité. Les inscrits étaient principalement issus des filières qui touchent le droit, les sciences politiques ou les relations internationales. Ces questions étaient préparées à l'avance ou spontanées mais toujours assez cash.

Interrogé sur le mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron a estimé que "c'est par le dialogue" et "l'explication" qu'il sera possible de mettre fin au mouvement des "gilets jaunes" contre la hausse des carburants.

"Le gouvernement est actuellement confronté à des protestations. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain", a-t-il déclaré.

Brève perturbation

Au milieu de ces échanges, une intervention d'étudiants avec une banderole où était inscrit "Le sang coule sur leurs mains, renseignez-vous", ces étudiants ont lancé des tracts, crié mais sans être compris par la salle et n'ont pas posé de questions au micro. Le président français en a profité pour tourner l'intervention au ridicule.

Au final, le débat n'aura pas appris d'information nouvelles à l'audience présent sur place mais elle aura pu tirer de l'aisance du chef d'état, une belle leçon de communication politique.