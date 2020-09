Emmanuel André : "Des membres du gouvernement ont un discours anti-science"

Emmanuel André, ex-porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Contre le Covid-19, était l’invité de Matin Première ce vendredi. L’occasion pour le médecin microbiologiste de dénoncer la gestion politique de la crise sanitaire.

La nouvelle composition du Celeval, le groupe d’experts qui conseille le Conseil national de sécurité (CNS), doit être validée ce vendredi en Conseil des ministres restreint. Ce Celeval était principalement constitué de virologues et d’experts scientifiques, médicaux, biologistes. Le panel va être élargi pour intégrer des économistes et des psychologues.

Pour Emmanuel André, cet élargissement est quelque chose d'"extrêmement positif". Il poursuit : "On est passé d’une crise qui était purement médicale, avec une épidémie très aiguë, à une crise beaucoup plus complexe, […] avec une prise de conscience par rapport à la santé mentale. Il y a aussi toute cette composante économique. […] Il faut prendre en considération beaucoup plus d’expertise et il faut aussi recréer du sens, il faut savoir vers où on va. Avoir un organe pluridisciplinaire est donc quelque chose d’extrêmement important. Il faut maintenant essayer de redéfinir, de réinventer, les priorités."

Le gouvernement "sensible aux lobbies"

Interrogé sur le fait qu’il y avait trop de scientifiques de laboratoire et pas assez d’hommes et de femmes de terrain pour conseiller les autorités, le médecin apporte cette réponse : "Il n’y a aujourd’hui plus de virologues dans le Celeval. On a enlevé les experts de la vaccination, les gens qui savent planifier la vaccination. On a enlevé les experts liés à tout ce qui est modélisation prédictive. Il y a donc toute une série d’expertises qui a été enlevée de cet organe maintenant officiel. Par contre, il y a d’autres choses qui ont été rajoutées. La chose la plus frappante, c’est qu’on a intégré dans cet organe de l’État des lobbies. Le lobby de l’économie, de l’événementiel. On sent que ce gouvernement est sensible à ces lobbies-là."

Selon Emmanuel André, certaines voix n’ont pas été assez entendues. Il cite "le monde de la médecine du travail, tout ce qui est prévention, tout ce qui est médecine scolaire, l’éducation à la santé, les experts en communication". Et d’interroger : "Parce que qu’est-ce qu’on voit aujourd’hui ? On voit énormément de théories du complot qui ont émergé et c’est parce que la stratégie de communication est probablement trop faible pour expliquer. Une partie de la population est très sensible à cette théorie du complot. On sait qu’une partie du gouvernement [y est très sensible aussi] par rapport à tout ce qui est expertise autour du climat par exemple. Certains membres du gouvernement sont sensibles à ces discours anti-science."

Le virologue cite le cas de David Clarinval, ministre fédéral du Budget et de la Fontion publique, qui avait interrogé le climatologue Jean-Pascal van Ypersele en 2013 sur le réchauffement de la planète (voir ci-dessous). "Il y a des membres du gouvernement qui ont un discours anti-science, poursuit Emmanuel André. Il faut savoir le reconnaître et c’est au rôle de la science de se définir et d’être plus proactive dans sa communication."