Élodie du mouvement Démo B: "Je ne sais pas si ce sont les élections ou les gilets jaunes qui ont le plus d'influence"

Elle a interviewé Bernard Clerfayt (Défi) ce matin dans le cadre des " Matins citoyens " pour lesquels La Première recherchait des jeunes de la société civile pour interroger les politiques. " C’est une occasion importante de parler du référendum citoyen et de réveiller les consciences. Le public de La Première est un public déjà sensibilisé, donc plus réceptif. " Hors antenne, elle ne lâche pas l’affaire : Bernard Clerfayt ne pourra pas boire son café tranquille.

En sortant du studio de Matin Première, Elodie Doppagne, 25 ans, n’est pas dans sa toute grande forme : " Je suis très enrhumée. Désolée pour cette tête ! " Cela n’empêche pas cette brunette aux lunettes à large monture d’être comme sur des ressorts : " Je me suis levée très tôt et j’ai fait beaucoup de kilomètres pour être là ".

À l’approche des élections, nous avons rencontré plusieurs membres de la société civile pour comprendre ce qu’ils et elles attendaient des élections . Élodie fait partie du mouvement liégeois Démo B. En ce moment, elle met le paquet, elle veut être partout et convaincre un maximum d’élues et d'élus du fait qu’il est temps de passer le flambeau aux citoyens.

Sur le plateau des 109, la nouvelle émission politique de la RTBF , elle parvient aussi à marteler son message face au candidat MR Georges-Louis Bouchez. " Pour l’instant, ce sont une poignée d’élus qui décide de la vie de tous. Il faut aller contre cette élite qui est toujours la même ", nous explique-t-elle. " On parle de crise, mais quand la soi-disant crise dure depuis 50 ans, ce n’est plus une crise, c’est le système qu’il faut changer. "

D’où lui vient cette fougue ? " En fait, je me suis rendue que nos élus ont vendu la Belgique aux banques, que le citoyen n’a aucune place dans le système et qu’il est temps de changer ça. Je suis éducatrice, je vois des gosses dont les parents doivent se crever pour survivre. Ils n’ont même plus la possibilité d’acquérir une certaine culture qui leur permettrait d’évoluer dans le monde. L’appauvrissement aussi bien culturel que pécunier des gens me révolte. Je ne peux pas rester assise dans mon divan à me plaindre devant la télé. Je me bats pour que le référendum soit dans la Constitution et pour qu’une monnaie libre puisse être utilisée par tous les citoyens. "

Avec son père, Elodie porte le mouvement Démo B créé il y a cinq ans. Actifs dans la région de Liège, ils organisent des conférences et sensibilisent au référendum citoyen : " Moi, ça fait deux ans, que j’ai rejoint le mouvement créé par mon père et quelques amis. "

" Je ne sais pas si ce sont les élections ou les gilets jaunes qui ont le plus d’influence "

Mais sa présence dans les médias n’est que la partie émergée de l’iceberg. " On travaille en réseau avec différents mouvements citoyens. On se réunit pour faire des actions plus importantes. On fait des conférences sur la monnaie libre, on explique le système actuel de création de la monnaie. On va sur les marchés, on sensibilise les gens. On va à la rencontre des députés aussi. "

Et l’action semble payante : " Je ne sais pas si ce sont les élections ou le mouvement des gilets jaunes qui ont le plus d’influence. Mais, les citoyens se sont réveillés. Il n’y a jamais eu autant d’engouement autour du référendum. "

Elodie a rejoint les gilets jaunes dès le début du mouvement : " Forcément, si je suis contre l’injustice, je suis gilet jaune. On mène des actions ensemble. " Avec plusieurs d'entre eux, Elodie participé à la Commission de modification de la Constitution (" du grand n’importe quoi, au passage "), va dans les meetings politiques interpeler les élus. " On fait aussi des ateliers constituants où les gens peuvent venir s’entraîner à manipuler la Constitution. On rassemble les idées de chacun pour rédiger un nouvel article 39bis. Après, on soumettra ces propositions aux députés de la prochaine législature. "