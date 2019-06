Elisabeth Degryse (Mutualités Chrétiennes) :"La politique doit se reconnecter à la réalité de ce que les gens vivent"

Dix priorités fixées par une quarantaine de responsables d’organisations représentatives de la société civile belge francophone. - © Capture d'écran cncd.be

"Arriver face au politique plus fort"

Dans ce contexte, précise Elisabeth Degryse, la DNG est "l’aboutissement d’un travail d’un an et demi où on a posé le constat qu’on était dans des relations avec le politique chacun sur nos enjeux et peut-être qu’une manière de peser plus c’était d’abord de se connaître et d’arriver à se renforcer pour arriver face au politique plus fort de cette concertation qu’on a eu autour de la table".

"Si je prends les matières de santé qui sont les nôtres, on doit trouver une manière de fonctionner dans l’ensemble des politiques qu’on met en place. Que la santé soit prise en compte, qu’on calcule l’impact de la santé et qu’on arrive à faire du transversal. […] L’idée c’est que la politique puisse se reconnecter à la réalité de ce que les gens vivent", ajoute-t-elle.

Mais les 10 propositions de la DNG (à lire dans la capture d'écran ci-contre) sont-elles compatibles avec tous les partis, avec toutes les coalitions ? Réponse de la secrétaire nationale des Mutualités Chrétiennes : "[Ce projet s’est] construit dans la volonté de proposer une société et un changement qui nous paraissaient cohérents. Les partis s’y retrouveront ou pas, ça va être le jeu de la négociation au niveau des gouvernements."