Elio Di Rupo : « Un autre monde est possible avec le PS »

Après une conférence de presse durant l’après-midi, le PS organisait son dernier congrès de campagne ce soir. L’occasion de galvaniser une dernière fois les militants avant le jour J dans une semaine. A la tribune, se sont succédé les différentes têtes de listes socialistes pour l’Europe, les Régionales et les Fédérales : Paul Magnette, Marie Arena, Rudi Vervoort, Fadila Laanan, Ahmed Laaouej, Caroline Désir, et enfin le président du PS, Elio Di Rupo. Dans son discours, ce dernier a rappelé que le « PS était le seul moteur du changement », et que « le Parti Socialiste est l’alternative au gouvernement MR-N-VA et son lot de désolations. »

Elio Di Rupo a également rappelé quelques-unes des mesures phares du programme socialiste, telles que la garantie de l’indexation automatique des salaires et le renforcement de la Sécurité sociale. « Le PS défend le dialogue social. Il réduira les impôts sur le travail. Le Parti Socialiste veut une augmentation des salaires et des pensions », a-t-il martelé devant les militants.

Il a évoqué aussi ses ambitions pour la ville de Bruxelles : « une Bruxelles plus verte, plus respirable ». Le PS fournira des aides pour isoler les logements et changer les modes de transport. »

Enfin, Elio Di Rupo n’a, une nouvelle fois, pas manqué d’égratigner l’extrême gauche wallonne. « Le vote PTB est un vote inutile. C’est gaspiller sa voix. C’est un parti qui reste au balcon, joue grosse voix et incantations, mais ne construit rien et n’ose pas entrer dans les gouvernements. Une alternative puissante est possible avec le PS, seul parti de gauche. »