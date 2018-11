Elio Di Rupo sur les gilets jaunes: "Le gouvernement actuel a accentué la paupérisation"

Après Paul Magnette dimanche après-midi, c’était au tour du président du PS, Elio Di Rupo, de donner son avis sur le mouvement des gilets jaunes.

L’ancien Premier ministre et bourgmestre sortant de Mons a tout d’abord tenu à différencier gilets jaunes et casseurs.

"Pour les casseurs, pour les hooligans, la police doit effectuer son travail – elle le fait d’ailleurs très bien. On doit arrêter ces gens, les traduire devant les tribunaux et les condamner sévèrement. Pour ce qui concerne les gilets jaunes pacifiques, eux, ils expriment non seulement leur ras-le-bol à l’égard du coût des carburants, mais je crois plus largement que c’est un ras-le-bol général. Les citoyens n’en peuvent plus" a-t-il déclaré, avant d’ajouter que "les pensionnés éprouvent de grandes difficultés. Les jeunes sont dans le même cas. Depuis ces trois dernières années, le coût de la vie n’a jamais été aussi élevé."

Elio Di Rupo a clairement visé le gouvernement actuel. Pour le socialiste, c’est à cause de ce dernier si le pouvoir d’achat des citoyens est si faible.

Des citoyens doivent se satisfaire du minimum. Et ça, ce n’est pas digne d’un pays comme le nôtre.

"Ma priorité des priorités, c’est de redonner du pouvoir d’achat. Il faut que les salaires minimums passent de 7,5 à 14 euros. Il faut réduire la TVA sur l’électricité de 21 à 6% et rendre gratuit la visite chez le médecin généraliste et le dentiste, sans quoi les citoyens ne s’en sortent plus. Il faut prendre en considération la colère des gilets jaunes et il faut que le prochain gouvernement change radicalement de politique. Il ne faut plus que ce soit un attelage comme actuellement MR/N-VA. Le gouvernement actuel a accentué la paupérisation. Des citoyens doivent se satisfaire du minimum. Et ça, ce n’est pas digne d’un pays comme le nôtre." a-t-il conclu.

