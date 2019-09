Elio Di Rupo sera le Ministre-président de la Wallonie

Le Parti socialiste a envoyé dans un communiqué les postes de ces prochains ministres. Sans grande surprise, Elio Di Rupo sera à la tête du gouvernement wallon. Il y a comme un air de déjà-vu. Le président du PS a déjà été ministre-président de la Wallonie en 1999, également en compagnie du MR (alors PRL) et d’Ecolo. Il a été remplacé par Jean-Claude Van Cauwenberghe en 2000.

En 2005, Elio Di Rupo reprend ensuite le flambeau pendant deux ans après la démission du même Jean-Claude Van Cauwenberghe. Cette année, il s’agit dès lors du gouvernement wallon Di Rupo III. En tout, les socialistes occuperont la ministre-présidence et auront deux ministres en Wallonie ainsi que deux ministres communautaires.

Christie Morreale sera Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances. Liégeoise socialiste, la députée wallonne préside le groupe de travail "égalité hommes-femmes" du parti socialiste. Élue députée wallonne et désignée sénatrice, elle déclarait avant les élections que "le PS exige et veut obtenir la parité hommes-femmes dans les gouvernements". C’est maintenant presque chose faite. Elle occupera d’ailleurs le poste de Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances

Pierre-Yves Dermagne sera Ministre des Pouvoirs locaux et du Logement. Député wallon et de la Communauté française depuis les élections régionales du 25 mai 2014, il est également Bourgmestre de la commune de Rochefort après les élections communales du 14 octobre 2018. Ce licencié en droit sera de nouveau le ministre du Logement et des Pouvoirs locaux, fonctions qu'il a exercées entre janvier et juillet 2017 en remplacement de Paul Furlan.

Fédération Wallonie-Bruxelles

Le PS proposera au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Frédéric Daerden, Vice-Président, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, exerçant la tutelle sur

La Bruxelloise Caroline Désir, sera Ministre de l’Enseignement obligatoire.



Jean-Claude Marcourt est désigné négociateur socialiste pour la formation du Gouvernement fédéral. Pas question de