Elio Di Rupo se félicite du bon score du PS, "d'excellent augure" pour 2019

Elio Di Rupo souffle : le PS, déstabilisé par les affaires, réussit à sauver la mise et fait un excellent score en Wallonie et à Bruxelles. Dans son discours, le président du PS s'est félicité des bons résultats engrangés par son parti à Bruxelles-ville, à Charleroi, à Liège et à Mons "d'excellent augure pour les prochains scrutins".

Elio Di Rupo clame que le PS reste le premier parti francophone. Le président se réjouit donc et salue particulièrement les bons résultats des femmes bourgmestres PS à Walcourt, Verviers, Dison et Limbourg. Il félicite le résultat "remarquable" de Nicolas Martin qui "sera un excellent bourgmestre" à Mons.