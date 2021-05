Elio Di Rupo (PS) : "La Wallonie peut connaître des jours meilleurs"

C’est une tradition qui revient chaque printemps. Le ministre-président du gouvernement wallon a prononcé ce matin son "Discours sur l’état de la Wallonie" devant les parlementaires. Double particularité cette année : Elio Di Rupo (PS) s’est exprimé quelques jours après la présentation du nouveau Plan de relance régional, et alors que la pandémie de Covid-19 n’est pas encore écartée.

"Notre Région retrouvait un élan économique et social quand la Covid en a décidé autrement", a regretté le N°1 du gouvernement wallon, en égrenant quelques chiffres édifiants de l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) : PIB de la Wallonie en recul de 6% en 2020, consommation des ménages en chute de 7%, investissements en baisse de 6% (publics) et de 8% (privés), exportations en diminution de plus de 4%, ou encore 15% d’augmentation des aides sociales sollicitées auprès des CPAS.

"Les dépenses du gouvernement de Wallonie liées à la crise sanitaire s’élèveront à plus de 3,3 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2021", a encore indiqué Elio Di Rupo.

Alors, certes, la reprise post-coronavirus est annoncée, mais le socialiste et les ministres de son exécutif se sont posé cette question : "Comment récréer une dynamique positive après ce désastre sanitaire, économique et social ?"

Plan d’investissement inédit

Après une large consultation de la société civile, le gouvernement de Wallonie a décidé de fusionner trois plans de redressement : le plan de transition prévu dans la déclaration de politique régionale, le plan de reprise européen et Get up Wallonia, imaginé au début de la crise sanitaire.

C’est ce qui a donné naissance au Plan de relance de la Wallonie, doté d’un budget de 7,64 milliards d’euros que le gouvernement régional promet d’engager d’ici la fin de la législature, en 2024. "Jamais la Wallonie institutionnelle n’avait présenté un plan d’investissement d’une telle envergure", s’est félicité Elio Di Rupo.

Le ministre-président wallon a appelé tous les acteurs de la société à "participer à l’élan du redressement, à cette nouvelle conquête", pour accompagner l’action d’un gouvernement "résolument tourné vers le futur et optimiste".

"Nous pouvons connaître des jours meilleurs et plus heureux, nous pouvons permettre à nos concitoyens de retrouver la fierté d’être wallons dans un pays prospère", a conclu Elio Di Rupo.

Les répliques des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition sont attendues cet après-midi au parlement de Wallonie.