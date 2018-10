Elio Di Rupo (PS): "Je n'ai pas une once de populisme"

Elio Di Rupo, le président du PS, était l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 6 octobre sur La Première. Il a présenté les objectifs et les priorités de son parti en prévision des élections communales et provinciales du 14 octobre.

Renforcer la démocratie et la citoyenneté, voilà l’un des chevaux de bataille du PS au niveau local. Il faut pour cela redonner la parole aux citoyens, faire en sorte qu’ils participent à la vie politique, explique-t-il. Mais ce type de proposition ne flirte-t-elle pas avec une forme de populisme ? "Pas chez moi", dit Elio Di Rupo. "Je veux bien accepter toutes les critiques, mais chez moi et au parti socialiste, il n’y a pas une once de populisme. Le populisme est ailleurs. Je ne suis pas pour flatter l’air du temps".

Au chapitre "démocratie", un passage inéluctable est aujourd’hui la bonne gouvernance. Le décumul fait-il mal au PS ? Elio Di Rupo l'assure : "Après les élections législatives, on ne pourra plus être à la fois député et échevin ou bourgmestre dans les communes de plus de 50.000 habitants. Si on l’est dans les communes plus petites, on ne touchera qu’un salaire de parlementaire. Nous, nous l’avons fait". Une occasion que ne manque pas le président du PS pour tacler ses concurrents : "Concernant les deux autres formations politiques qui se gaussent de bonne gouvernance (MR et CDH), j’attends toujours."

Vient ensuite la question de la sécurité. Ce thème représente une priorité au point de vue local pour Elio Di Rupo. Mais n’est-il pas un vœu pieux vu l’affaiblissement de l’appareil judiciaire aujourd’hui ? Pour le bourgmestre de Mons, il faut favoriser la prévention des délits et crimes. La clef pour cela, selon lui : la police de proximité. "Le ministre de l’Intérieur l’a avoué lui-même, on va manquer de policiers." La faute au gouvernement fédéral, dit-il, dans sa volonté de réduire la fonction publique et donc le nombre de magistrats et agents de police. "Les policiers sont importants pour rassurer les citoyens mais ils sont aussi les yeux de l’autorité, pour lutter contre le terrorisme et prévenir un certain nombre d’actes. Ce gouvernement 'de la sécurité' ne garantit pas la sécurité. On a beau faire installer les ordinateurs les plus puissants au monde, ça ne remplacera jamais les policiers de quartier et une justice qui fonctionne ".

S’il gagne à Mons ?

Les regards seront particulièrement rivés sur Mons dans la soirée du 14 octobre, lors des élections communales et provinciales. Elio Di Rupo a en effet décidé de pousser la liste et de laisser Nicolas Martin tirer la liste et briguer le poste de bourgmestre pour la liste socialiste. Elio Di Rupo entend bien récolter des voix. Mais pourrait-il siéger comme bourgmestre ? Sa seule réponse : "Notre but est qu’un maximum de candidats et candidates du PS soient élus au conseil communal." Il n’en dira pas plus à ce sujet, une autre "non-réponse" après celle de Zakia Khattabi, la coprésidente d’Ecolo, concernant la bulle photovoltaïque dans le Grand Oral du 15 septembre 2018.

Il a dit

À propos de la réforme des pensions conduite par le gouvernement fédéral : "Nous avions aussi pris des mesures, mais pas des mesures radicales et injustes comme celles prises par le gouvernement de Charles Michel."

Concernant de potentielles alliances avec le PTB au niveau local : "Nous discuterons avec toutes les formations. Il n’y a aucun mot d’ordre. Mais il n’est pas une solution."

Et au fédéral, pourrait-il le cas échéant éviter la N-VA ? "Il ne faut jamais dire jamais, même si mon premier choix, c’est sans la N-VA."

Sur le renouvellement des avions F16 de l’armée belge : "Il faut arrêter d’être dépendant des USA. Je suis pour le soutien massif de la défense européenne et du matériel européen."

Elio Di Rupo a choisi de rendre hommage à Charles Aznavour, décédé le 1er octobre dernier : "La sortie de ‘Comme ils disent’ en 1973 a soufflé un vent d’espoir à une époque où les gays étaient considérés comme des malades mentaux. On lui doit ça."

Elio Di Rupo était interrogé par Béatrice Delvaux, Thomas Gadisseux et Jacques Crémers.