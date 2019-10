Elio Di Rupo passe le pouvoir à Paul Magnette après 20 années à la tête du PS

Deux hommes, une clé rouge, et une passation de pouvoir. Paul Magnette est le nouveau président du Parti Socialiste, élu à 95,4% des voix. Il succède à Elio Di Rupo, après 20 ans de règne à la tête du parti.

C’est un "jour de fête pour le PS", déclare d’emblée Elio Di Rupo. Le nouveau président, quant à lui, se dit serein et heureux. "Ce n’est pas anodin d’être le président du plus grand parti de Wallonie et de Bruxelles. J’ai le sens de la responsabilité que cela représente : défendre les intérêts de la gauche, des travailleurs, de celles et ceux pour qui nous nous sommes toujours battus depuis plus de 135 ans", se félicite Paul Magnette.

Les deux hommes entrent au 13, boulevard de l’Empereur. "Tu es chez toi, maintenant, lui adresse Elio Di Rupo. Cela me fait bien plaisir." Une page se tourne pour le désormais ex-président, qui ne manque pas de superlatifs. "C’est un moment magnifique, lance-t-il. La succession est assurée par quelqu’un qui a toutes les qualités pour conduire le parti à de grands succès."

Mais dans un contexte de négociations au niveau Fédéral, le dialogue avec la N-VA s’annonce compliqué, confirme Paul Magnette : "Nous n’en sommes pas encore au stade de la négociation. Nos positions sont connues, et ceux qui pensent que l’on a besoin du Parti Socialiste pour gouverner savent de quoi nous voulons discuter". À présent en possession de la très symbolique clé rouge, c’est Paul Magnette qui est le nouveau maître des lieux.

2 images Fabien Van Eeckaut Fabien Van Eeckaut